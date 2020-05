Braunschweig. Das Freibad Bürgerpark ist bereits seit Beginn der Woche in Betrieb, nun folgen das Raffteichbad und das Freibad Waggum.

Freitag öffnet das Raffteich-Bad in Braunschweig

Mit einigen Auflagen startete das Raffteichbad in diese Freibadsaison – unter außergewöhnlichen Bedingungen: vom reinen Onlineticketing mit einer Zeitfensterregelung über enge Kapazitätsgrenzen bis hin zu intensiven Reinigungs- und Desinfektionsintervallen. Nachdem der Auftakt im Freibad Bürgerpark laut Stadtbad GmbH gelungen ist, folgt nun am Freitag, 29. Mai, das Freibad Raffteich. Morgens um 6 Uhr fällt hier der Startschuss in die Freibadsaison.

Tickets sind jeweils zwei Tage im Voraus ausschließlich online unter shop.stadtbad-bs.de für bestimmte Zeitfenster erhältlich. Dieses Vorgehen habe die Stadtbad GmbH für alle ihre Bäder gewählt, um Menschenansammlungen insbesondere im Kassenbereich der Bäder zu vermeiden.

In den Freibädern selbst dürfte der Andrang in dieser Saison überschaubar bleiben, maximal 250 Personen dürften sich dort gleichzeitig aufhalten.

Eine Woche darauf, am Freitag, 5. Juni, soll es dann auch in Waggum soweit sein, sofern es die Witterung zulasse. Auch hier ist laut Stadtbad GmbH ein vorheriger Online-Ticketkauf notwendig. Über die Öffnung des Bades informiert ab nächster Woche die Bäderampel unter www.stadtbad-bs.de. Dort sind auch alle weiteren Informationen rund um die Wiedereröffnung der Bäder zu finden.