Eine Küche hat die Feuerwehr am Mittwochabend in Braunschweig löschen müssen.

Küche steht in Braunschweig in Flammen

Eine Küche ist am Mittwochabend in einem Haus in der Windausstraße im Kanzlerfeld ausgebrannt. Um 20.13 Uhr sei der Alarm eingegangen, wie ein Feuerwehrsprecher am Abend berichtete. In der Wohnung habe sich eine Person aufgehalten, die im Rettungswagen medizinisch versorgt wurde, aber trotz eines Verdachts auf Rauchgasvergiftung die Mitfahrt zum Krankenhaus verweigerte.

Unter Vollschutz seien die Feuerwehrleute mit einem Rohr vorgerückt, um den Brand zu löschen. Im Einsatz war ein Löschzug der Hauptfeuerwehrwache der Berufsfeuerwehr sowie der Feuerwehren Watenbüttel und Lamme, außerdem zwei Rettungswagen der Berufsfeuerwehr. kor