Gästeführungen durch Braunschweig starten wieder ab Samstag

Ab Samstag, 6. Juni, können Gäste und Einheimische wieder bei einem geführten Spaziergang durch Braunschweig in die Geschichte der Löwenstadt eintauchen. Nachdem das Stadtmarketing seine Führungen zum Infektionsschutz vor dem Corona-Virus eingestellt hatte, startet es jetzt wieder unter Berücksichtigung der geltenden Auflagen mit einem moderaten Führungsprogramm. Unter anderem findet der „Stadtspaziergang in der Löwenstadt“ regelmäßig samstags um 14 Uhr und sonntags um 11 Uhr statt. Gästeführer begleiten die Teilnehmer zu sehenswerten Zeugnissen der Braunschweiger Historie und unterhalten mit interessanten Details und wissenswerten Anekdoten, verspricht die Mitteilung der Stadt.

Tickets sind ausschließlich in der Touristinfo, Kleine Burg 14, oder online unter www.braunschweig.de/stadtfuehrungen erhältlich. Es ist derzeit nicht möglich, Tickets bei den Gästeführern zu erwerben. Maximal zehn Personen können an einer Führung teilnehmen, bei der sie den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten und eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen haben. Zudem werden die Kontaktdaten aller teilnehmenden Gäste dokumentiert und nach der geltenden Aufbewahrungsfrist datenschutzgerecht gelöscht.

Neben dem öffentlichen Stadtspaziergang sind die Führungen „Stadtspaziergang in der Löwenstadt“, „Afterwork-Stadtspaziergang“, „Braunschweig – Hansestadt an der Oker“, „Von Friesen, Pfälzern und Hugenotten“, „Wir kamen und wir blieben“, „Braunschweig – Die Fairtrade-Stadt“, „Stadtführung ohne Hindernisse“, „Mit dem Rad unterwegs in Braunschweig“ und „Kinder-Rallye durch Braunschweig“ auf Anfrage individuell für Gruppen buchbar. red