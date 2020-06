Braunschweig. Zeugen haben am Sonntag gegen 3.30 Uhr auf der Dankwardstraße eine Frau und einen Mann beim Sprayen eines Graffitis beobachtet.

Zeugen erwischen Graffiti-Sprayer in Braunschweig

Nach einer Verfolgung zu Fuß hätten sie die 18-jährige mutmaßliche Täterin bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Beide hätten den Schriftzug „ACAB“ an eine Hauswand gesprüht.

Die Zeugen hätten sie durch mehrere Straßen verfolgt. Sie hätten sie am Vorabend bereits kennengelernt. Die Polizei habe nicht nur Farbreste an den Händen der Beschuldigten festgestellt, sondern auch weitere frische Schriftzüge gefunden, die dem an der Dankwardstraße ähnelten. Betroffen seien das Rathaus, eine Bank, eine Werbetafel sowie mehrere Einzelhandelsgeschäfte. Im Rahmen der Ermittlungen zur Sachbeschädigung prüft die Polizei nun, ob die 18- und der 20-Jährige für alle Schriftzüge verantwortlich sein können.