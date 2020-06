Integrierte Kultur-/Kreativwirtschaftspolitik für Braunschweig

Braunschweig hat eine Menge kreativer Orte zu bieten, sollte sie aber noch stärker fördern und ihr Potenzial gezielt für die Stadtentwicklung nutzen. Zu diesem Schluss kommt laut Pressemitteilung die Studie „Kreative Orte und Räume, Kultur- und Kreativwirtschaft in Braunschweig“, die die Stadt als Teil des geförderten Projekts „Campus.Metropolregion – Kreativwirtschaft und Stadtentwicklung“ in Auftrag gegeben hatte.

Die von der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg initiierte Studie war demnach am 9. Juni Vertretern der Ratsfraktionen, der Stadtverwaltung und Akteuren der Kultur- und Kreativwirtschaft vorgestellt worden.

Vier „kreative Quartiere“

Die Verfasser empfehlen der Stadt eine integrierte Kultur- und Kreativwirtschaftspolitik, die Wirtschaftsförderung, Kulturpolitik, Stadtentwicklung und Stadtplanung stärker verknüpft. Demnach identifiziert die Studie der Büros STADTart aus Dortmund und Urban Catalyst aus Berlin vier „kreative Quartiere“ in Braunschweig: die Innenstadt, das Uni-Viertel rund um die TU, das Gebiet am Westbahnhof sowie die Bahnstadt als größtes städtebauliches Konversionsgebiet der nächsten Jahre. Mit Ausnahme der Innenstadt liegen alle Quartiere am Ringgleis. In den Quartieren sehen die Verfasser besonders großes Potenzial für die Vernetzung der Kultur- und Kreativwirtschaft mit anderen Wirtschaftszweigen und damit für die Entstehung neuer Geschäftsideen, Projekte und Innovationen.

Räume zur kurzzeitigen und experimentellen Nutzung

Damit die kreativen Quartiere ihr Potenzial entfalten und einen positiven Einfluss auf Wirtschaft, Kultur und Stadtleben ausüben können, sollten sie der Studie zufolge gezielt gefördert und in städtebauliche Projekte eingebunden werden, heißt es weiter. So benötige die Kultur- und Kreativwirtschaft (KKW) ein möglichst differenziertes Raum- und Immobilienangebot, das beispielsweise Räume zur kurzzeitigen und experimentellen Nutzung beinhalte.

Neben dem Immobilien- und Raumangebot seien auch Aspekte wie Aufenthaltsqualität, Gastronomie und Erreichbarkeit – kurz Urbanität – maßgeblich für die Entwicklung der kreativen Quartiere.

Aktuelle Beispiele aus der Stadt

„Orte wie der Trafo Hub oder das Protohaus, die beide von der Stadt gefördert wurden, zeigen, dass sie von Designern, Programmierern, Tüftlern, Start-ups, etablierten Unternehmen und vielen mehr als Treffpunkte genutzt werden, an denen sie gemeinsam Ideen spinnen, an Produkten tüfteln, Projekte aushecken und Neues ausprobieren“, wird Wirtschaftsdezernent Gerold Leppa zitiert. „Einige Teilbranchen der Kultur- und Kreativwirtschaft, zum Beispiel IT und Design, leisten dabei einen wertvollen Beitrag für die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit anderer Wirtschaftszweige.“

Vernetzen und stärken

Neben den wirtschaftsbezogenen Teilbranchen gelten auch kulturelle Orte wie Galerien und Veranstaltungsräume als zentrale Elemente lebendiger kreativer Quartiere, so die Pressemitteilung weiter. „Es gibt in Braunschweig eine Vielzahl junger sowie überaus kreativer Initiativen und Einrichtungen, wie den Kunstverein Die H_LLE, die Drogerie, Die Stadtfinder und Schrill e.V. Diese Einrichtungen und Initiativen müssen dringend vernetzt und gestärkt werden, denn sie leisten einen wichtigen Beitrag für die Vielfalt und Weiterentwicklung der Braunschweiger Kulturlandschaft“, so Kulturdezernentin Dr. Anja Hesse. „Die Bandbreite an vorstellbaren Unterstützungsmöglichkeiten ist groß, sie reicht von maßgeschneiderten individuellen Atelierangeboten bis hin zu Entwicklungsmaßnahmen für ganze Quartiere.“

Der zunehmende Trend zur urbanen Produktion ist laut Mitteilung ein interessantes Feld für die Bahnstadt, die dafür ausreichend Platz böte. Hier könne zudem die Schaffung eines Handwerks- und Produktionshofs beziehungsweise eines Gründerzentrums mit Schwerpunkt auf Start-ups in der Wachstumsphase ein Instrument der Wirtschaftsförderung sein. Im Kulturbereich sei etwa das Gebiet am Westbahnhof durch Nähe zur HBK prädestiniert für die Förderung von Atelierhäusern und Kunstlaboren, die oftmals zu „informellen Inkubatoren“ würden und die Kultur- und Kreativwirtschaft Ort ankurbelten.

Ergebnisse sollen Impuls sein

Die Studie soll Rat und Fachausschüssen Impulse für die künftige Kultur- und Kreativwirtschaftspolitik geben. Das Wirtschaftsdezernat und das Dezernat für Kultur und Wissenschaft werden damit beginnen, die Handlungsempfehlungen sukzessive umzusetzen, so die Mitteilung. Dabei soll die Studie unter anderem als Ausgangsbasis dienen, vorhandene kommunale Förderinstrumente zu überprüfen und den Austausch untereinander sowie mit den kulturellen und kreativen Akteuren zu intensivieren.

Die vollständige Studie im Internet unter www.braunschweig.de