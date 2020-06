Braunschweiger Jugendzentren helfen Schülern beim Home-Schooling

Die Stadt Braunschweig will in Zeiten von Home-Schooling wegen der Corona-Pandemie Schülern helfen, mögliche Hindernisse zu überwinden. Der Unterricht zu Hause stelle an Kinder und Jugendliche besondere Anforderungen, ihre Wissensaneignung neu zu organisieren, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Bildungsexperten befürchteten, dass durch die neuen Lernformen viele in ihren Bildungskarrieren abgehängt würden und deutlich schlechtere Arbeitschancen zu erwarten hätten.

Daher biete die „Kommunale Schulsozialarbeit“ Schülern aller Haupt- und Realschulen sowie der IGS Querum und der Sally-Perel-Gesamtschule ein „Home-Schooling“ in Zusammenarbeit mit den Braunschweiger Jugendzentren an.

Nicht alle Schüler hätten daheim die technische Ausstattung, um am Wissensprozess teilhaben zu können, heißt es. 15 Jugendzentren in städtischer und freier Trägerschaft seien an dem Programm beteiligt und stellten Räumlichkeiten, Zeiten und technische Voraussetzungen wie W-LAN und Rechner für das Home-Schooling zur Verfügung. Das Projekt sei vor wenigen Tagen gestartet.

Bei Interesse und Bedarf könnten Schüler, Lehrer und Eltern Kontakt mit den Mitarbeitern der Kommunalen Schulsozialarbeit aufnehmen und Lernzeiten an Vor- wie Nachmittagen in den Jugendzentren vereinbaren. Weitere Infos gibt es bei Andreas Zimpel, erreichbar unter andreas.zimpel@braunschweig.de oder telefonisch unter (0531) 4708643.