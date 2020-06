Diebe stehlen Rad und Crosstrainer aus Keller in Braunschweig

Ein 53-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Braunschweiger Weststadt hat am Montag eine unangenehme Entdeckung gemacht. Als er den Gemeinschaftskeller des Gebäudes in der Lahnstraße betrat, stellte er fest, dass ein Fahrrad und der Crosstrainer seiner Ehefrau fehlten. Letztmalig war er zwei Tage zuvor, also am Samstag, im Keller gewesen, berichtet die Polizei. Da waren die Gegenstände noch vorhanden. Die Beamten erschien vor Ort und sicherte die Spuren. Der Schaden liegt bei mehreren Hundert Euro. Wie genau die Täter in den Kellerraum gelangt sind, wird nun ermittelt. Hinweise: (0531) 4760. red

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder