Diebe klauen Mazda CX-5 in Braunschweiger Weststadt

Braunschweig. Die Polizei Braunschweig fahndet nach Autodieben, die in der Weststadt zugeschlagen haben. Dabei machten sich die Täter offenbar recht viel Aufwand.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag in der Braunschweiger Weststadt einen schwarzen Mazda CX-5 gestohlen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, war das Auto ordnungsgemäß verschlossen.

Dennoch gelang es den Tätern, den PKW zu entwenden. Laut Polizei deuten die Spuren darauf hin, dass der Wagen aus der Parkbox gezogen und auf einen Anhänger verladen worden sein könnte. Die Polizei fahndet nach dem Wagen, Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst zu melden. Telefon: 05 31 / 476 25 16. red