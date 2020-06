Verdi: Verhandlungen für Karstadt-Sports Braunschweig laufen noch

Wie am Samstag, 20. Juni, bekannt geworden ist, sollen bundesweit auch 20 Filialen von Karstadt-Sports geschlossen werden.

Am Samstag war bekannt geworden, dass der Warenhauskonzern Galeria-Karstadt-Kaufhof auch 20 seiner 30 Karstadt-Sports-Filialen dichtmachen will. Offizielle Details sind dazu bislang nicht bekannt, der Konzern äußert sich nicht. Nach Informationen unserer Redaktion soll neben Filialen unter anderem in Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Hamburg und München auch Braunschweig betroffen sein.

