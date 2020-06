Braunschweig. Die Sonnenstraße stand wegen eines Rohrbruchs unter Wasser. Nachdem das Wasser beseitigt war, kam ein Krater in der Straße zum Vorschein.

Braunschweig: Renaissanceportal am Altstadtmarkt überflutet

Ein Wasserrohrbruch hat in der Nacht zum Freitag die Sonnenstraße geflutet. Wie die Feuerwehr berichtet, sprudelte vor dem Renaissanceportal in der Straße „An der Martinikirche 1“ Wasser aus dem Gehweg.

Der Rohrbruch setze die Straße auf einer länge von rund 100 Metern unter Wasser. Der Entstörungsdienst von BS Netz drehte das Wasser für den betroffenen Bereich ab.

BS Netz drehte das Wasser ab. Foto: Feuerwehr Braunschweig

Straße zeitweise gesperrt

Nachdem das Wasser abgelaufen war, kam ein circa fünf Quadratmeter großer Krater zum Vorschein. Außerdem wurde die Straße durch den ausgespülten Boden verunreinigt – sie musste zeitweise gesperrt werden.

Die Instandsetzungsarbeiten liefen bereits in der Nacht an. red

Unter dem Wasser kam ein Krater zum Vorschein. Foto: Feuerwehr Braunschweig