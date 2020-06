Braunschweiger Polizei sucht Dieb mit Fahndungsfoto

Aus dem Foyer eines Hotels in der Dresdenstraße im Heidberg ist bereits im Dezember das rote Handgepäck eines 38-jährigen Gastes aus Oberbayern gestohlen worden. In der Tasche befanden sich mehrere Tausend Euro Bargeld. Der Täter wurde an dem Tag, dem 17. Dezember, von der Videoüberwachung des Hotels aufgenommen. Das Amtsgericht Braunschweig gab nun die Bilder frei.

Der Gesuchte ist nach Angaben der Polizei vom Freitag zirka 35 bis 45 Jahre alt, hat schwarz-graue Haare und fast eine Glatze. Er ist etwa 1,85 Meter groß.

Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, das Polizeikommissariat Süd unter (0531) 476-3515 zu informieren.

red