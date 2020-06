Feuerwehr und Polizei suchten am Freitagabend nach dem Mann. Rettungstaucher fanden ihn in sechs Meter Tiefe.

Polizeihubschrauber über Braunschweig: Mann ertrinkt in Ölper See

Ein Mann ist am späten Freitagabend zum Baden in den Ölper See gesprungen und dort ertrunken. Rettungstaucher fanden den 38-Jährigen laut Feuerwehr in rund sechs Meter Tiefe.

Die Leitstelle der Feuerwehr Braunschweig wurde um 22.41 Uhr von Passanten am Ölper See darüber informiert, dass dort eine Person im Wasser untergegangen sei. Daraufhin wurde umgehend der Wasserrettungszug der Berufsfeuerwehr alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte nach sechs Minuten eintrafen, wurden sie von Passanten darüber informiert, dass ein Freund etwa zehn Meter vom Ufer im Ölper See untergegangen sei.

Polizei schießt mit Leuchtmunition am Ölper See

Zwei Passanten seien auch schon im Wasser gewesen und hätten nach der Person gesucht. Die Feuerwehr ließ zwei Rettungsboote ins Wasser und suchten den geschilderten Seebereich nach der Person ab. Parallel wurden die Rettungstaucher der Berufsfeuerwehr Wolfsburg, ein Polizeihubschrauber mit einer Wärmebildkamera, die Ortsfeuerwehren Rühme und Veltenhof sowie die Notfallseelsorge zur Einsatzstelle alarmiert.

Die Polizei hat in der Anfangszeit zunächst Leuchtmunition verschossen, um die Person an der Oberfläche zu erkennen. Danach wurden zahlreiche Beleuchtungsgeräte der Feuerwehr aufgestellt und der See abgeleuchtet. Die Ortsfeuerwehren suchten den Uferbereich ab, während die Berufsfeuerwehr mit Unterstützung des Polizeihubschraubers auf dem Wasser suchte.

Notärztin leitet Reanimation ein

Als die Rettungstaucher der Berufsfeuerwehr Wolfsburg zur Suche ins Wasser gingen, war die Sicht im Wasser gleich Null. Nach rund 6 Minuten konnte ein Rettungstaucher etwa 10 bis 12 Meter vom Ufer entfernt in sechs Meter Tiefe die Person an der geschilderten Stelle auffinden und an den Uferbereich ziehen. Am Ufer wurde von der Notärztin unmittelbar die Reanimation eingeleitet. Nach einiger Zeit konnte leider nur noch der Tod festgestellt werden.

Die anwesenden Passanten am Ufer wurden von der Notfallseelsorge betreut. Im Einsatz waren 43 Einsatzkräfte der Feuerwehr Braunschweig und des Rettungsdienstes sowie die Rettungstaucher der Berufsfeuerwehr Wolfsburg. Die Polizei ermittelt.

