Anders als auf diesem Foto wird die Spielmeile dieses Mal nicht in der Innenstadt zu finden sein. Stattdessen gibt’s ein buntes Programm an vielen verschiedenen Orten.

Auf zur Braunschweiger Spielmeile an diesem Sonntag

Die Spielmeile findet statt – trotz Corona. Zwar anders als sonst, aber wie immer mit einem bunten Programm für alle. Das Motto am Sonntag, 12. Juli, lautet: „100 kleine Spielmeilen – Distanz, die verbindet!“ Die Jugendförderung der Stadt hat es mit den Kinder- und Jugendzentren und anderen Vereinen und Akteuren geschafft, die Spielmeile trotz der schwierigen Situation auf die Beine zu stellen. In nahezu allen Einrichtungen wird es von 13 bis 17 Uhr Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien geben.

Die Besucher können sich unter anderem auf kreative Spiele, Bastelangebote, Tanzworkshops und sogar einen Luftgitarren-Wettbewerb freuen. Auch der „Quadro-Jumper“ ist wieder dabei und wird dieses Mal in der Weststadt aufgebaut. Natürlich kann es an einigen Stellen zu Warteschlangen kommen, die Hygienebestimmungen machen es notwendig, heißt es seitens der Stadtverwaltung. Alle Besucher werden daher um Geduld gebeten, wenn sie mal nicht gleich an der Reihe sind. „Alle teilnehmenden Einrichtungen tun ganz viel dafür, um auch unter den erschwerten Bedingungen ein tolles und erlebnisreiches Programm anzubieten.“ Fragen zur Spielmeile beantworten Andreas Bogner von der Jugendförderung der Stadt unter (0531) 470-8531 und die teilnehmenden Einrichtungen.

Kinder- und Jugendtreff Rautheim + KJZ Roxy: Space Painting. Wir wollen euch zeigen, wie ihr mit Graffitidosen eigene Weltraumbilder gestalten könnt. Außengelände des Kinder- und Jugendtreffs Rautheim, Braunschweiger Str. 4a. Wiebke Wagner: (0531) 693888, Mirko Schropp (0531) 2621120.

Kinder- und Jugendzentrum Rüningen: Rüningen spielt! Viele bunte, kuriose, interessante Spiel- und Spaßstände im schönen Rüningen. Leiferder Weg 1. Joachim Lampe (0531) 874243.

Ev. Kinder- und Jugendzentrum Hondelage: Spiel und Spaß im Pfarrgarten: Johannesweg 2-4.

JuZe Kreuzstraße: Rallye im westlichen Ringgebiet: Kreuzstraße 110. Jojo (0531) 502939.

Kinder – und Jugendzentrum Lamme: Selbstverteidigung für Kinder und Jugendliche bei Basti, Pen and Paper bei Sebastian. Lammer Heide 7. Basti Klebba (05321) 51688330

Spielstube Hebbelstraße: Rallye quer durch die Siedlung Hebbelstraße. Treff-, und Startpunkt für die Rallye ist die Terrasse draußen. Hebbelstraße 2. Spielstube.hebbelstrasse@braunschweig.de oder (0531) 891840.

Kinder- und Jugendzentrum Turm: Pokémon Trade Card Game (Sammelkartenspiel), Arakne Fantasy Pen

& Paper (Rollenspiel), Kurzabenteuer für Einsteiger. Saarplatz 3. (0531) 500123. info@jugendzentrum-turm.de. Voranmeldung erwünscht!

KoGS-Team des Kinder- und Jugendzentrums Turm: Kostüme, Würfel, Stoff. Miete Röllchen-Rutsche. Game-Parcours – Spaß für Alltagshelden. Saarplatz 3. (0531) 500123. info@jugendzentrum-turm.de.

Kinder- und Jugendkulturzentrum B58 und Kinderetage B58: Die Natur bietet uns eine Fülle von Materialien – was lässt sich daraus wohl alles basteln? Außerdem: Fußballspielen, Torwandschießen, Fuß-Tennis. Und: Musik gehört zum B58 wie der Topf zum Deckel. Bei einem Luft-Gitarren-Wettbewerb kann man sich ins Zeug legen und Ruhm ernten! Oder: Etwas Deko gefällig? Aus einem Glas und ein wenig Farbe lässt sich ein schöner Tischschmuck oder eine neue Lampe herstellen. Bültenweg 58. Frank Tobian, (0531) 335399.

AWO Kinder- und Jugendtreff Geitelde: Wasserspaß & frische Waffeln. Wir möchten mit Euch auf unserem Außengelände den Sommer mit verschiedenen Wasserspielen feiern. Zusätzlich gibt’s frische, selbstgebackene Waffeln. Geiteldestraße 48. (05300) 5183.

Kinder- und Jugendzentrum Heidberg: Bodenlos! Der Heidberg ist voll mit Wasser bedeckt bis auf wenige Stellen. „The Frog“ hat sein Lieblingsspielzeug verloren. Du hast es gefunden und möchtest es ihm wiederbringen. Doch leider sind die wenigen trocknen Stellen voller Hindernisse. Wirst Du es schaffen „The Frog“ sein Lieblingsspielzeug trocken zu übergeben? Gerastraße 18. (0531) 694891.

Kinderhaus Brunsviga: Upcycling mit Rohstoffen – wir stellen Neues aus Altem her, um es dann im Alltag zu benutzen. Karlstraße 35. Erika Mucha: (0531) 2380414.

Kinder- und Jugendzentrum KIEZ: Buntes Programm mit Spiel, Spaß und basteln im unserem Innenhof. Herzogin-Elisabeth-Straße 80a. (0531) 48292755, info@juzbs.de, www.juzbs.de.

Jugendzentrum Mühle: Angelhüpfen XXL, Trampolinweitsprung, Basteln und Bewegungsangebote. Parkplatz und Gartengelände. An der Neustadtmühle 3, (0531) 17488.

Nibelungen-Wohnbau-GmbH: Bungee-Jumping, Spielplatz Möhlkamp 23, „Wunderplatz“, Herr Jungherr (0531) 30003-375.

Hilde 27 Nothern Events: Die WILDE 27 - Alles gut, solange du wild bist! Kleinkinderbereich (bis 3. Jahre), verschiedene Hüpfburgen, Kinderschminken, Basteln, Stelzenlaufen, Dosenwerfen, Kickertische, Bobby-Car-Parcours und vieles mehr. Hildesheimer Straße 27, (0531) 702201102.

Kinder- und Jugendzentrum Rühme: Schaukelweitsprung, Trampolin-Fotoshooting, Dosenwerfern, Spiele mit der Wasserspritzpistole, Tischtennisturnier, Basketballspiele und Zocken unter freiem Himmel. Gifhorner Straße 175, Matthias Trunk, (0531) 2145255.

AWO Kinder- und Jugendzentrum Schiene: Broitzem Gladiator – Das ultimative Hüpfburgrennen. Eine Hüpfburghindernisbahn direkt vor der Schiene. Wer wird den Parcours am schnellsten schaffen? Einzeln und gegen die Uhr müsst ihr versuchen, möglichst schnell durch und über die Hindernisbahn zu kommen. Die Schnellsten erhalten am Ende einen Preis. Steinbrink 3, www.kjz-schiene.de.

Tanzstudio Dangerous Styles: Jam Session, Battles & Shows. 13 Uhr Warm Up. 14 Uhr Minis bis 8 Jahre, Breaking, Popping & Locking Jam Session & Battle. 15 Uhr Kids bis 13 Jahre, Hip-Hop-Kids-Show, Breaking, Popping & Locking Jam Session & Battle. 16 Uhr für alle Altersklassen Hip-Hop-Show, Dancehall-Show, FunkStyle-Show, Breaking, Popping & Locking Jam Session & Battle. Jugendplatz Westbahnhof. www.dangerousstyles.de. (0176) 87029821.

Kinder- und Jugendtreff „Kult“ Waggum: Wetterabhängiges Spielen drinnen oder draußen. Fröbelweg 2. Nils und Ulrike (05307) 7748.

SV Lindenberg von 1949: Baseball-Spaß für Kids bei den Braunschweig 89ers. Entdeckt bei uns den coolen amerikanischen Sport Baseball. Unsere ausgebildeten Übungsleiter zeigen Euch, wie man einen Baseballhandschuh benutzt, wie man einen Baseball richtig wirft und natürlich, wie man Bälle mit einem Baseballschläger schlägt. Mehrere Stationen rund um den Baseballsport, unter anderem Batting Cage (hier dürfen Bälle geschlagen werden), Wurfstation, Fun-Games auf dem Spielfeld. Ehrlichstraße 9. Marcus Baumgarten: presse@baseball-braunschweig.de oder (0179) 1354472.

Kinder- und Jugendzentrum Rotation: Spielen auf der Rotationsmeile, 14 bis 17 Uhr (Achtung, erst 14 Uhr!). Offener Trommelworkshop (Beginn: 14.30 und 16 Uhr). Trommeln sind vorhanden, wer eine Trommel hat, bitte, mitbringen! Torwandschießen, Fahrzeug-Parcours für Kinder, Mountain-Biken – kleine Rundfahrten in der Gruppe, MTBs sind vorhanden. Infostand des Lastenlöwen. Emsstraße 50. www.kjz-rotation.de. (0531) 860888.

BDKJ Braunschweig: Kistenklettern und Bogenschießen. Aktivspielplatz Schwarzer Berg. Am Schwarzen Berge 36 E. Sascha Wieczorek, (0160) 99415182.

Kinder- und Jugendzentrum Magni: Kleiner Tag der offenen Tür. Spielen, malen, basteln, werken, Saft, Kaffee und Kuchen in und um das Kinder- und Jugendzentrum herum. Hinter der Magnikirche 6b, (0531) 41005.

Kinder- und Jugendzentrum Querum: Menschenkicker und Kreativangebot. Spiel und Spaßnachmittag für Kinder und Teenys am KJZ Querum. Bevenroder Straße 37. Peter Klebba, (0531) 373405.

Stadtsportjugend Braunschweig: Fußballdart. Frankfurter Straße 279. Carola Ehlers (0531) 80078. ceherls@ssb-bs.de.

AWO Kinder- und Jugendzentrum Treff im Bebelhof: Glücksrad mit vielen kleinen Gewinnen auf dem Außengelände. Hans-Porner-Straße 20a, Peter Tolle (0531) 2624910.

Jugendzentrum Stöckheim / JZ Siekgraben: Corn hole (Wurfspiel) und Korkbilderrahmen basteln. Siekgraben 46.

Jugendzentrum Stöckheim / JUZELINO: Wilder Fahrzeug-Parcours. Rüninger Weg 11.

Jugendzentrum Stöckheim / Jugendtreff Leiferde: Bring die Scheiben ins Ziel! Fischerbrücke 9. Brigitte Pohl (05341) 1769345, jugendtreff-leiferde@gmx.de.

Jugendzentrum Stöckheim / Schulkindbetreuung Leiferde: Schlüsselanhänger und Armbänder aus bunten Perlen. Lüderstraße 27. Sandra Tolle (05341) 1766580.

KTK Veltenhof: Wenn Bollos fliegen lernen – eine Bonbonwurfmaschine wartet auf dem Schulhof auf ihren Einsatz. Pfälzerstraße 34, Sandra Bürig (0531) 314969.

KTK Weiße Rose: Action in der Weststadt, Ludwig-Winter-Straße 2. Jenny und Melli (0531) 861186.