Vermeintlicher Dachstuhlbrand erschrickt Braunschweiger Bürger

Zu einem Brand in den Braunschweiger Madamenweg sind am Mittwoch gegen 21 Uhr zahlreiche Einsatzkräfte aufgebrochen.

Braunschweig. Weil Essen angebrannt war, rauchte es am Abend aus Fenstern eines Hauses im Madamenweg. Viele Nachbarn dachten irrtümlich, das Dach brennt.

Zu einem Brand in den Braunschweiger Madamenweg sind am Mittwoch gegen 21 Uhr zahlreiche Einsatzkräfte aufgebrochen. Laut Feuerwehr und Polizei gingen ab 20.54 Uhr zeitgleich mehrere Notrufe ein. Viele Nachbarn sahen Rauchschwaden aus dem Fenster ziehen und hielten den Vorfall für einen Dachstuhlbrand. Dementsprechend groß war auch das Aufgebot an Rettungskräften und Feuerwehrleuten, die alarmiert wurden. Um die 30 Kräfte waren vor Ort. Letztendlich entpuppte sich der Brand jedoch als Resultat von angebranntem Essen, teilte die Feuerwehr auf Nachfrage mit. Eine Person kam aufgrund von Rauchgasvergiftungen ins Klinikum. red