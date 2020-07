Braunschweig. Offene Jugendarbeit ist ein wichtiges kirchliches Angebot. Doch was läuft in Braunschweigs Jugendzentren und Jugendclubs?

Inventur in Braunschweigs Jugendzentren: Ein Diakon packt an

Wo halten sich die Mädchen und Jungen auf? Wer kommt überhaupt? Und was macht das Besondere kirchlicher Jugendarbeit aus? All diese Fragen will Diakon Dieter Stadel in einem mehrjährigen Projekt klären, das von der Braunschweigischen Landeskirche bis 2023 finanziert wird. „Es ist eine Art Inventur“, sagt Stadel. „Ziel ist es, die offene Jugendarbeit zu intensivieren.“

Angesiedelt ist die neue Stelle in St. Magni, hier gibt es ein Jugendzentrum, Angebote für Kinder ab sechs Jahren, Kooperationen mit Schulen, mittags eine warme Mahlzeit für Schülerinnen und Schüler sowie eine Betreuung bei den Hausaufgaben. Daneben hat Stadel auch die anderen kirchlichen Jugendzentren der Stadt im Blick: das Kiez im östlichen Ringgebiet, das Jugendzentrum in Hondelage und das in Gliesmarode mit dem Aktivspielplatz. Jedes hat einen anderen Schwerpunkt, jedes ist ein bisschen anders. Stadel will die Konzeptionen vergleichen und Ideen entwickeln, was die Zentren über die bestehenden niedrigschwelligen Angebote hinaus initiieren können und welche Kooperationen möglich sind.

Ziel ist es, attraktiver zu werden

Dabei denkt er vor allem an die Schulen, aber auch an Institutionen wie den Kinderschutzbund oder an den Konfirmandenunterricht. „Wir wollen attraktiver werden“, bekräftigt der Diakon. Dass das nicht einfach wird angesichts vieler konkurrierender Freizeitaktivitäten, immer weniger kirchlicher Stellen und eines Schultages, der bis in den Nachmittag dauert, ist ihm klar. „Doch ich bin überzeugt, dass wir ein besonderes Gemeinschaftsangebot mit christlichem Hintergrund und christlichen Werten bieten.“ Am Herzen liegt ihm, dass Kinder und Jugendliche in einer komplexen Zeit eine lebenspraktische Orientierung ausbilden können: „Mir ist wichtig, dass sie eine Haltung entwickeln: Wie bin ich, wie will ich sein.“

Denkanstöße könnten beispielsweise Theater- oder Coachingprojekte liefern, auch erlebnispädagogische Angebote wie Segelfreizeiten seien möglich. Allerdings versteht Stadel seine Tätigkeit nicht als reinen Schreibtischjob. Er sucht den Kontakt zu den Heranwachsenden, spielt mit ihnen Wikinger-Schach und hat auf dem Magnikirchplatz bereits einen Basketballkorb aufgebaut. „Ich will Auge und Ohr am Geschehen haben und wissen, worüber geredet wird“, sagt Stadel. Nur so könne er Nischen entdecken, die noch bedient werden sollten und erfahren, was die Jugendlichen in der Stadt benötigen. „Ein Diakon“, so Stadel, „ist wie ein Kellner. Er braucht ein gutes Gespür, was die Gäste brauchen und muss dieses vorhalten, damit es auch da ist.“

In den Ferien gibt es zwei Theaterworkshops

In den Sommerferien bietet Stadel gemeinsam mit der 16-jährigen Teamerin Ida Wiehe zwei Theater-Workshops für 10- bis 14-Jährige in der Magnikirche an. Der erste Workshop findet am Montag, 17. August, und am Dienstag, 18. August, statt. Die Termine des zweiten Workshops sind Mittwoch, 19. August, und Donnerstag, 20. August.

Infos und Anmeldung im Jugendzentrum: (0531) 41005 oder dieter.stadel@lk-bs.de.