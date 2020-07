Braunschweig. Wer hat etwas gesehen? Die Polizei sucht Zeugen für einen Brand in der Gartenstadt. Dort brannten zwei Unterstände für Einkaufswagen.

150 Einkaufswagen werden bei Brand in Braunschweig beschädigt

In der Nacht zu Freitag haben auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Gartenstadt an der Otto-von-Guericke-Straße zwei gegenüberliegende Unterstände für Einkaufswagen gebrannt. Durch das Feuer wurden laut Polizeibericht etwa 150 Einkaufswagen sowie die beiden Unterstände beschädigt.

Auch zwei Bäume wurden beschädigt

Auch zwei Bäume, die in unmittelbarer Nähe stehen, wurden durch die Flammen stark in Mitleidenschaft gezogen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher des Brandes geben können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter (0531) 476-3515 zu melden.

red