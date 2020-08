Tiere verirren sich in Braunschweig und sorgen für Aufregung

Braunschweig. Mehrere verirrte Tiere haben am Wochenende für Aufregung in Braunschweig gesorgt – eine Fledermaus und ein Hund.

Mehrere Tiere haben am Wochenende in Braunschweig für Aufregung gesorgt, da sie sich verirrt hatten. Wie die Polizei berichtet, verängstigte in einem Fall eine Fledermaus eine Frau im Bereich des Altstadtrings – in einem anderen Fall kam ein Hund nicht wieder zurück in seine Wohnung im östlichen Ringgebiet, nachdem er einen Abstecher auf eine Fensterbank der Wohnung gemacht hatte.

Fledermaus verirrt sich in Haus, verängstigt Bewohnerin

In der Nacht auf Sonntag wählte eine verängstigte Frau aus dem Bereich des Altstadtrings den Notruf. Im Flur ihres Wohnhauses seien Geräusche zu vernehmen, auch Stimmen zu hören. Auch ihr Hund, so die Anruferin, belle die ganze Zeit über laut, weswegen sie von Einbrechern ausgehe. Beamte der Polizei machten sich auf den Weg, um mögliche Eindringlinge auf frischer Tat zu ertappen.

„Nach kurzer Absuche im Objekt konnte dann auch tatsächlich der Verursacher aufgefunden und „vorläufig festgenommen“ werden“, so ein Polizeibericht. Eine Fledermaus hatte sich in das Gebäude verirrt. Die Polizisten fingen sie ein und entließen sie draußen wieder in die Freiheit.

Hund findet nicht zurück durchs Fenster

Der zweite Fall ereignete sich am Sonntag im östlichen Ringgebiet. Passanten sahen im vierten Stock eines Wohnhauses einen Hund auf einer Fensterbank stehen – auf der Außenseite. Er schien sich, heißt es im Polizeibericht, nicht mehr zu trauen, durch das angelehnte Fenster wieder zurück in die Wohnung zu kehren. Schlimmstenfalls drohte er abzustürzen.

Da die Bewohner des Appartements nicht zu erreichen waren, setzte die verständigte Feuerwehr eine Drehleiter ein, um das Tier aus seiner misslichen Lage zu retten. Die Feuerwehrleute halfen dem Tier zurück durch das Fenster und verschlossen es von außen.

red