Polizei Braunschweig zieht elf getunte Autos aus dem Verkehr

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat die Polizei umfangreiche Kontrollen von getunten Autos durchgeführt. Wie die Polizei mitteilt, wurden zuerst Fahrzeuge an einem bekannten Treffpunkt in der Gartenstadt überprüft. Später wurden die Kontrollen auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet.

Drei Autos wurden abgeschleppt

Insgesamt wurden 68 Autos kontrolliert. In 23 Fällen habe man Mängel festgestellt. „Diese Mängel waren bei 11 Fahrzeugen so gravierend, dass sie zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten“, so die Polizei. Den Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Drei Autos wurden abgeschleppt.

Viel lauter als erlaubt

Spitzenreiter war ein BMW, der bei erlaubten 85 Dezibel mit 107 Dezibel gemessen wurde. Das bedeutet eine Vervielfachung der erlaubten Lautstärke. Daneben wurde noch eine Vielzahl kleinerer Verstöße festgestellt.

red