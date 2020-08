Feuerwehr rettet hilflosen Mann aus ehemaligen Stellwerk

Foto: (Archiv) Bernward Comes

Dieses Archivbild zeigt einen Feuerwehreinsatz an dem ehemaligen Stellwerk im Januar. Auch während des Einsatzes am Freitag kam eine Drehleiter zum Einsatz.

Braunschweig. Hindernisse haben am Freitagmorgen den Feuerwehreinsatz erschwert, da das Stellwerk in Braunschweig beispielsweise zwischen Gleisen gelegen ist.

Vor verschlossenen Schranken hat die Feuerwehr am Montagmorgen um zirka 2 Uhr gestanden, nachdem sie wegen eines bewusstlosen Mannes im ehemaligen Stellwerk an der Ackerstraße ausgerückt waren. Dieser lag im vierten Obergeschoss des verlassenen Gebäudes. Das teilt die Feuerwehr am Freitag mit.

Feuerwehr Braunschweig muss während Einsatz Deutsche Bahn kontaktieren

Der Mann habe medizinische Hilfe benötigt. Da sich das Gebäude zwischen Gleisen befindet, musste der Notfall-Manager der Deutschen Bahn informiert werden, heißt es in der Feuerwehr-Mitteilung. Dieser habe die entsprechenden Schranken öffnen können.

Einsatzkräfte retteten hilflosen Mann mit einer Drehleiter

Der Zustand des Gebäudes habe den Einsatz zusätzlich erschwert. Daher wurde der hilflose Mann mit einer gerettet und in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht, so die Feuerwehr.

red