A36: Sperrungen in Stöckheim – das sind die Umleitungen

Braunschweig. Autofahrer aufgepasst: In der Auf- und Abfahrt Stöckheim der A 36 gibt es in den nächsten Tagen Sperrungen.

Im Zuge der Erneuerung von Schutzplanken auf der A36 zwischen Braunschweig-Heidberg und Wolfenbüttel-West sind nun die Arbeiten in der Anschlussstelle Stöckheim an der Reihe. Hierauf weist die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel hin. In der Anschlussstelle komme es daher zu Sperrungen.

A36: Sperrungen zwischen Wolfenbüttel und Braunschweig

Von Montag bis Dienstag, 18. August, voraussichtlich 15 Uhr, ist eine Abfahrt aus Richtung Braunschweig kommend nicht möglich. Eine Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Heidberg. In der nächsten Woche ist von Montag, 24. August, 9 Uhr, bis Dienstag, 25. August, etwa 15 Uhr, dann die Auffahrt in Richtung Harz gesperrt. Der Verkehr wird über die Auffahrt Richtung Braunschweig umgeleitet und muss im Kreuz Braunschweig-Süd wenden.

red