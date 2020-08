Braunschweig. Der Braunschweiger Martin Overrath betreibt Coasteering – eine Trendsportart, die auf Mallorca großen Zuspruch findet. Ein Erlebnisbericht.

Martin Overrath steht mit den Füßen am äußersten Rand der Klippe. Vier Meter geht es in die Tiefe, unten klatschen die Wellen an die Felsen. Coasteering-Guide Joan Mas gibt das Ok-Zeichen. Der 33 Jahre alte Braunschweiger kreuzt die Arme vor der Brust, hüpft nach vorne und taucht ein ins türkisblaue Meer.