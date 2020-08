Seniorenheim Sielkamp in Braunschweig: Alle Corona-Tests negativ

Im Seniorenheim „Sielkamp“ am Schwarzen Berg gibt es keine weiteren Corona-Fälle. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Ende Juli war dort eine Fachkraft für Hauswirtschaft positiv auf das Virus getestet worden. Anders als zunächst angenommen, habe es sich ausdrücklich nicht um eine Reiserückkehrerin gehandelt. Aufgrund der Infektion hatte das Gesundheitsamt damals sofort alle Bewohner und Beschäftigten testen lassen – insgesamt 99 Personen. Bei diesem Test war bei einer weiteren Mitarbeiterin Corona nachgewiesen worden.

„In der vergangenen Woche wurde ein vom Pflegeheim beauftragter Zweittest an 77 möglichen Kontaktpersonen (Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeitende des Heims) durchgeführt“, so die Stadtverwaltung. „Dies führte bei allen Getesteten zu negativen Ergebnissen. Damit gilt dieses Infektionsgeschehen in dem Pflegeheim als beendet.“

Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick

Leichter Anstieg in den vergangenen Wochen

Stadtweit sind die Infektionszahlen in den vergangenen Wochen leicht gestiegen – vor allem durch Reiserückkehrer. Hier ein Überblick über die monatliche Entwicklung: Am 1. April gab es 148 nachgewiesene Infektionen. Am 1. Mai waren es 305, am 1. Juni dann 330, am 1. Juli schließlich 338 und am 1. August insgesamt 357. Der aktuelle Stand: 389 nachgewiesene Infektionen. 19 Braunschweiger sind aktuell erkrankt. In den Braunschweiger Krankenhäusern werden laut der Stadtverwaltung derzeit drei Patienten in Zusammenhang mit Corona behandelt – darunter können auch Menschen aus der Region sein.

cos