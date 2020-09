Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Großbaustelle Klinikum Salzdahlumer Straße: Blick auf das neue Bettenhaus „Neubau Süd“ am Fichtengrund, in das auch der Haupteingang verlegt werden soll. Im Vordergrund die Baustelle, an der das neue Parkhaus entsteht.

Braunschweig. Das kommunale Haus muss große Investitionen stemmen. Die im Aufsichtsrat vertretenen Ratsfraktionen sehen Land und Bund stärker in der Pflicht.

Braunschweiger Klinikum: Gelingt Rückkehr in Gewinnzone?

15,9 Millionen Minus im vergangenen Jahr - 40 Millionen Euro Gewinn jährlich ab 2023? So viel Überschuss müsste das Braunschweiger Klinikum erwirtschaften, um die notwendigen Kredite zur Finanzierung des Zwei-Standorte-Projekts bedienen zu können. Wie Rückkehr in die Gewinnzone gelingen soll, diese Frage ist für die CDU-Ratsfraktion aber „noch nicht hinreichend beantwortet“.

Einsparungen durch Standort-Zusammenlegung

Geschäftsführer Andreas Goepfert setzt unter anderem auf Einsparungen durch die Konzentration des Großkrankenhauses von vier auf zwei Standorte, die 2023 umgesetzt sein soll. Doch klar ist auch: Die Krankenhausfinanzierung in Deutschland liegt im Argen. Die Personal- und Sachkosten steigen rasanter als das mit den Krankenkassen jährlich auszuhandelnde Budget. Zugleich müssen Krankenhäuser zur Finanzierung von Baumaßnahmen, für die eigentlich das Land zuständig ist, immer tiefer in die eigene Tasche greifen.

CDU-Fraktion fordert öffentliche Vorstellung des Sanierungskonzepts

„Wir machen uns große Sorgen, ob das Klinikum die medizinische Versorgung dauerhaft auf höchstem Niveau sichern kann“, lässt Claas Merfort, finanzpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, in einer Mitteilung verlauten. Unter Hochdruck müsse nach einem Ausweg aus der Finanzkrise des 1500-Betten-Hauses, das 1,4 Millionen Menschen in der Region versorgt, gesucht werden. Die CDU erwarte im Rat schnellstmöglich die öffentliche Vorstellung des konkreten Sanierungskonzepts.

„Künftige Defizite vom städtischem Haushalt auszugleichen“

Künftige Defizite des Klinikums müssten vom städtischen Haushalt ausgeglichen werden. „Am Ende liegt die finale Verantwortung bei den Ratsmitgliedern.“ Zugleich betont Merfort: „Unser Klinikum muss städtisch bleiben und darf nicht privatisiert werden.“

SPD Ratsfrau Schütze widerspricht: Keine mangelnde Transparenz

SPD-Ratsfrau Annette Schütze, Vorsitzende des Sozial- und Gesundheitsausschusses, widerspricht dem Vorwurf mangelnder Transparenz. Der Geschäftsführer berichte der Politik regelmäßig und drehe wirtschaftlich an den richtigen Stellschrauben. Sowohl in nichtöffentlicher Sitzung des Finanzausschusses als auch im Aufsichtsrat, in dem unter anderen CDU, SDP und Bündnis 90/Die Grünen vertreten sind, seien die Finanzpläne ausführlich vorgestellt worden. Das Klinikum, ist Schütze überzeugt, könne mit den angestrebten Maßnahmen konkurrenzfähig bleiben.

Grüne: Mittelfristplanung des Klinikums solide

Für solide hält auch die Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen die Mittelfristplanung des Klinikums. Mit der Umsetzung des Zwei-Standort-Konzeptes und seiner Weiterentwicklung zu einem modernen, leistungsfähigen Maximalversorger sei das Klinikum auf dem richtigen Weg.

Andreas Goepfert, seit 2016 Klinikum-Geschäftsführer, hatte das Zwei-Standorte-Konzept zwischenzeitig überarbeitet und aktualisiert. Ein Ergebnis: Statt die alte Bausubstanz wie ursprünglich geplant zu sanieren, wird der Standort Salzdahlumer Straße als Zentralklinikum neu aufgebaut. Der zweite Standort an der Celler Straße unter anderem mit Onkologie, Radiologie, Frauenklinik und Geriatrie wurde bereits in einem ersten Bauabschnitt modernisiert.

CDU: Geringe Landesbeteiligung an Baukosten „inakzeptabel“

Goepferts Neuplanung wurde zwar allseits begrüßt, die für den Aufbau der Zentralklinik veranschlagten rund 632,5 Millionen Euro Kosten sollen aber „lediglich zu etwa einem Drittel vom Land finanziert werden“, wie Claas Merfort kritisiert. Für das größte kommunale Krankenhaus in Niedersachsen sei das aus Sicht der CDU-Ratsfraktion inakzeptabel. „Nach dem Willen der Landesregierung soll das Klinikum den Schuldendienst durch erwartete Überschüsse in Höhe von rund 40 Millionen Euro selbst leisten. Wie das in der jetzigen Situation gelingen soll, bleibt völlig unklar.“

„Kaum Bewegung in neuer Krankenhaus-Finanzierung“

Auch Annette Schütze, Ratsfrau und zugleich Landtagsabgeordnete, sagt mit Blick auf die Baukosten: „Ohne eine stärkere Unterstützung des Landes wird es nicht gehen.“ Die Krankenhäuser würden derzeit kaputtgespart, „das weiß jeder“. Immer wieder blieben sie auf ihren Ausgaben für die medizinische Versorgung sitzen - eine Problematik, deren Adressat allerdings der Bund und nicht das Land sei. „In den Plänen für eine neue Krankenhaus-Finanzierung sehe ich im Moment jedoch kaum Bewegung.“

Ohne Maximalversorger „medizinische Versorgung im freien Fall“

Umso schwieriger ist es für das Klinikum, den geforderten Eigenanteil an den Investitionskosten für das Zwei-Standorte-Projekts aufzubringen. Schütze hofft auf eine einheitliche Stimme der Braunschweiger Politik, um gegenüber dem Land die Sonderstellung des Klinikums deutlich zu machen. „In Niedersachsen gibt es kein vergleichbares kommunales Haus.“ Hier werde Medizin auf universitärem Niveau geboten. „Dazu gehören auch Eingriffe und Behandlungen, bei denen die Privaten längst gesagt haben: Damit ist kein Geld zu verdienen, das machen wir nicht.“ Wäre das die Konsequenz auch für das Klinikum, „wäre unsere medizinische Versorgung im freien Fall“.

Corona-Pandemie: Rettungsschirm reicht für Großkrankenhäuser nicht

Hinzu kommen die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die CDU-Fraktion appelliert an den Bund, die Corona-bedingten Verluste vollständig auszugleichen. Denn auch hier hat das Klinikum das Nachsehen: Die vom Bund zugesagten 560 Euro pro Tag und Bett sind für Großkrankenhäuser mit höheren Vorhaltekosten nicht auskömmlich. Im Klinikum kostet ein Bett 700 bis 800 Euro am Tag.

„Fest steht, dass Bund und Land die Unterfinanzierung insbesondere von Maximalversorgern dringend beenden müssen“, bestätigt Helge Böttcher, finanzpolitischer Sprecher der Grünen-Ratsfraktion. Die ohnehin angespannte Wirtschaftslage werde durch die Corona-Krise verschärft. „Unter anderem wurden 300 der 1500 Betten des Klinikums auf Anordnung des Landes für Corona-Fälle freigehalten, die fehlenden Einnahmen wegen der geringeren Auslastung aber nicht ausreichend kompensiert.“

Grüne warnen: Keine Einsparungen auf Kosten des Personals

„Neben der finanziellen Situation wollen wir aber auf die schlechteren Arbeitsbedingungen des Klinikum-Personals hinweisen“, so Grünen-Fraktionsvorsitzende Elke Flake. Die Pandemie fordere den Beschäftigten mehr ab als der Normalbetrieb. „Etwaige Konsolidierungsmaßnahmen dürfen auf keinen Fall auf ihre Kosten gehen.“