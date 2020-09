An diesem Wochenende, 5./6. September, darf die Jobmesse in der VW-Halle stattfinden.

Gericht: Jobmesse in Braunschweig darf am Wochenende stattfinden

Messeveranstalter Michael Barlag ist überglücklich: „Wir haben gewonnen!“, ruft er ins Telefon. Das Verwaltungsgericht Braunschweig hat ihm zufolge entschieden, dass die Jobmesse an diesem Wochenende, 5./6. September, in der VW-Halle stattfinden darf.

Barlag hatte schon am Donnerstagmorgen alles auf eine Karte gesetzt, und die seit Tagen beladenen Lastwagen vom Firmensitz in Osnabrück nach Braunschweig geschickt. Das Risiko hat sich gelohnt – am Mittag erhielt er die Nachricht des Verwaltungsgerichts. Jetzt läuft der Aufbau. „Das ist wie Weihnachten und Ostern zusammen“, sagt er. Und weil er sich so freut, kündigt er gleich noch an: „Alle Besucher haben freien Eintritt.“

Aktualisierung der Corona-Verordnung durchkreuzte die Pläne

Die Messe war schon lange geplant und auch auf Plakaten und mit Anzeigen kräftig beworben worden. Barlags Team hatte ein Hygienekonzept erarbeitet, das genehmigt war. Und bis Freitag vergangener Woche sah auch alles gut aus – denn ab 1. September sollten Messen laut der Corona-Verordnung des Landes wieder erlaubt sein. Doch dann kam eine Aktualisierung der Verordnung, die eine Verschiebung dieses Termins auf den 15. September beinhaltete.

Für Barlag bedeutete das zunächst, dass seine Messe nicht stattfinden darf. Er schrieb einen „Brandbrief“ an Ministerpräsident Stephan Weil – vergeblich. Das Land blieb bei seiner Position, dass angesichts steigender Infektionszahlen durch Urlaubsrückkehrer und aufgrund der unsicheren Lage durch den Schulstart Messen und ähnliche Veranstaltungen vorerst nicht zulässig seien. Barlag hatte sich zeitgleich ans Verwaltungsgericht gewendet.

Verwaltungsgericht: Hygienekonzept des Veranstalters ist überzeugend

Das Verwaltungsgericht erläutert in einer Pressemitteilung, dass die Stadt Braunschweig nicht gegen die Messe einschreiten dürfe – das Hygienekonzept des Veranstalters sei überzeugend. Das Gericht nennt die einzelnen Maßnahmen: Die Ausstellungsfläche beträgt 2000 Quadratmeter. Damit stehe bei einer Höchstgrenze von 286 Besuchern jedem Besucher mindestens eine Fläche von 7 Quadratmetern zur Verfügung. Jeder Messeteilnehmer muss sich am Eingang elektronisch registrieren.

Außerdem sind Abstandsmarkierungen, ein Wegführungskonzept und mobile Trennungsmöglichkeiten vorgesehen. Im gesamten Ausstellungsbereich werden dem Hygienekonzept zufolge Spender mit Desinfektionsmitteln aufgestellt. Die Messegänge sind durchgängig drei Meter breit. Es gilt Maskenpflicht. In der Gastronomie werden transparente Abtrennungen aufgestellt.

Und: Geschulte Mitarbeiter und geschultes Sicherheitspersonal überwachen die Einhaltung der Infektionsschutzvorschriften. Die Volkswagenhalle verfügt über eine Lüftungsanlage, die keine Umluft beimengt, sondern lediglich Frischluft zuführt. „Bei dieser Sachlage ist ein vollständiges Verbot von Messen gerade im Vergleich zu großflächigen Verkaufsstellen sachlich nicht begründet, nicht mehr verhältnismäßig und verstößt gegen den allgemeinen Gleichheitssatz“, so das Gericht.