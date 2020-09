Braunschweig. Eine Schülerin wurde positiv getestet. Die gesamte Klasse ist in häuslicher Quarantäne, ebenso die Lehrer, die in der Klasse unterrichtet haben.

Corona-Fall in der Braunschweiger Nibelungen-Realschule

In einer achten Klasse der Nibelungen-Realschule ist eine Schülerin positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurde für sie und die gesamte Klasse wurde an diesem Donnerstag häusliche Quarantäne angeordnet, ebenfalls für die Lehrer, die in der Klasse unterrichtet haben.

Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick

„Das Gesundheitsamt ist derzeit dabei, mögliche Infektionsketten nachzuverfolgen und klärt zusammen mit der Schulleitung, ob die Parallelklassen und gegebenenfalls weitere Personen oder Klassen ebenfalls unter Quarantäne gestellt werden müssen“, so die Stadt. Außerdem werde geklärt, in welchem Umfang Testabstriche genommen werden. Nach derzeitigem Stand finde der Unterricht in den übrigen Jahrgängen weiter statt.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

red