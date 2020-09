Petra Scholz-Marxen übernimmt Verein Hospizarbeit Braunschweig

Eigentlich wäre sie gern Hebamme geworden, „jetzt stehe ich beruflich an der anderen Seite des Lebens“, beschreibt Petra Scholz-Marxen ihre berufliche Tätigkeit. Die 59-Jährige ist die neue Geschäftsführerin und damit auch eine von drei Koordinatorinnen des Vereins Hospizarbeit Braunschweig. „Die existenzielle Situation des Menschen interessiert mich schon immer“, sagt sie.

Petra Scholz-Marxen löst Ulrich Kreutzberg in der Doppelfunktion ab. Der 64-Jährige wurde zum 31. August in den Ruhestand verabschiedet, bleibt aber im Vorstand des deutschen Hospiz- und Palliativverbands und des gleichnamigen Landesverbands tätig.

Kreutzberg war seit 2008 Geschäftsführer des Hospizvereins, damals als Nachfolger von Frauke Sterwerf. Der Verein war 1993 gegründet worden, um neben dem Aufbau der ambulanten Hospizarbeit auch den Bau eines Hospizhauses zu forcieren. Das Hospiz Am Hohen Tore in der Broitzemer Straße wurde 2007 eröffnet. Der Hospizverein ist mit dem Diakonische Werk Braunschweig von Beginn an Gesellschafter des Hauses.

Zahl von Ehrenamtlichen auf 120 erhöht

Ulrich Kreutzberg war als Diplom-Sozialpädagoge aus der Bildungsarbeit mit Erwachsenen zum Hospizverein gekommen. Das Themenfeld Sterben und Trauer sei ihm damals eher aus privatem Umfeld vertraut gewesen. „Die persönlichen Erfahrungen waren aber eine gute Grundlage für meinen beruflichen Wechsel“, berichtet er.

In den zwölf Jahren als Geschäftsführer hat Kreutzberg das Netzwerk rund um das Thema Hospizarbeit ausgebaut und die Zahl von Ehrenamtlichen von 45 auf 120 erhöht. Sein Engagement und Charisma haben dabei geholfen. „Kommunikation und eine verbesserte Kenntnis über Sterben und Trauer sind die Basis für eine bessere Zusammenarbeit auf allen Ebenen“, bekräftigt er. Auch die Vereins-Arbeitsfelder wurden erweitert, insbesondere um die Trauer- und Kinderhospizarbeit.

Scholz-Marxen übernimmt auch gestalterische Verantwortung

Den Leitsatz der Hospizbewegung, „Leben bis zuletzt“, hat auch Petra Scholz-Marxen längst verinnerlicht. Die in Uetze geborene Sozialarbeiterin und Psychoonkologin war zuletzt zehn Jahre Koordinatorin beim Verein Hospizarbeit Region Wolfsburg. „Eine Kombination von Geschäftsführung und Koordinatorin für Ehrenamtliche gibt es aber nur hier“, berichtet sie. Die Herausforderung, auch gestalterische Verantwortung zu übernehmen, habe ihr den Wechsel in die Nachbarstadt leicht gemacht.

Ihr Vorgänger habe ihr „einen gut bestellten Boden hinterlassen“. Sie wolle das Netzwerk „bewahren und vielleicht an der einen oder anderen Stelle verzieren“, sprich: erweitern. Ein Ziel sei es, die Arbeit mit Kindern weiter auszubauen.

Zusammen mit ihren Koordinatoren-Kolleginnen Carina Poßberg und Christiane Widdrat sowie Verwaltungskraft Martina Harig sieht Scholz-Marxen sich auch als „Dienerin des Ehrenamts“, denn „unsere Ehrenamtlichen in der Hospizarbeit, der Trauerbegleitung sowie den Arbeitskreisen haben unsere Hochachtung verdient“, betont sie.