BZ-Filmpremiere in Braunschweig: Machos stoßen an ihre Grenzen

Ganz kleinlaut. Eingeschüchtert und verängstigt: Vor einem bissigen Hund hat selbst der coolste Kerl Respekt. Da ist das Tier der Herr im Haus. Maulhelden werden im Angesicht gefletschter Zähne zu Memmen und Schlägertypen zu Weicheiern. Weil der Hund brandgefährlich ist in seiner Unberechenbarkeit und sich durch machohafte Drohgebärden nicht einschüchtern lässt.

Regisseurin Connie Walther lässt in ihrem Kinofilm „Die Rüden“ vier Gewalttäter, die im Gefängnis sitzen, auf drei hoch aggressive Hunde los – und bietet damit einen entlarvenden Einblick in die Verhaltensweisen von Mensch und Tier. Oft sind die sich verblüffend ähnlich, spiegeln sich in Aggression und Angst im anderen. Der Film ist fiktiv, eine Art theatrale Versuchsanordnung. Ein Kammerspiel mit dokumentarischer Anmutung. Betont künstlich in der Szenerie und allzu symbolträchtig, aber durchaus glaubwürdig in der Aussage.

Endzeitstimmung wie einst bei Mad Max

Die Handlung spielt in einem unterirdischen Gefängnis in kalter, rauer, karger Wildnis. Endzeitstimmung wie einst bei Mad Max. Den Männern wird Hafterleichterung versprochen, wenn sie sich darauf einlassen, mit den Hunden eine Beziehung aufzubauen, um die schwierigen Tiere sozial zu integrieren. Zwei- und Vierbeiner sind allesamt nicht gesellschaftsfähig. Daran soll gearbeitet werden.

Hundetrainerin Lu (Nadin Matthews) bietet den Gegenpol zu all der toxischen Männlichkeit in der Arena. Auch sie wie aus einem Mad-Max-Film: eine exotische Amazone, üppig tätowiert, sehnig und durchtrainiert. Die Frau weiß, was sie tut, und kann das Verhalten der Tiere deuten und vorausahnen. Mit geschickten Fragen und Aufträgen an die Männer bricht sie Verhaltens- und Denkmuster auf. Wer ist hier eigentlich Opfer, wer Täter?

Es geht um das Abstecken von Revieren, von Grenzüberschreitungen, Verletzungen und Vertrauensverlust, um Entwertung und den ewigen Kreislauf der Gewalt – und schließlich auch um Wege der Annäherung. Die jungen Männer werden im Spiegel der Hunde mit der eigenen Aggressivität konfrontiert und gleichzeitig mit ihrer eigenen Unsicherheit. Doch die Hundetrainerin stellt auch die Strukturen eines Gefängnisses in Frage: Macht und Unterdrückung. Gibt es eine Erlösung von dem Bösen?

Ähnliches Projekt in einem echten Knast

Nadin Matthews, die die Idee zum Film hatte, ist eine beeindruckende Frau. Im wahren Leben Hundetrainerin und -therapeutin, die ein ähnliches Projekt in einem echten Knast durchgezogen hat. Wie Hundeprofi Martin Rütter entlarvt und bearbeitet sie dabei mehr die Macken der Menschen als die der Tiere. Matthews verleiht dem Film eine überraschende körperliche Präsenz und Dominanz, die die der Männer und sogar der Hunde in den Schatten stellt.

Die Darsteller der Straftäter sind ebenfalls recht authentisch, haben alle lange Gefängnisstrafen abgesessen. Ihr Spiel ist verblüffend ungekünstelt und glaubwürdig. Sie bieten vor allem viel Sprachlosigkeit.

Einige überraschend ästhetische Bilder

„Die Rüden“ ist ein ungewöhnlicher Film, der in großer Ruhe auch einige überraschend ästhetische Bilder bietet (Kamera: Birgit Gutjonsdottir). Der Grundvorwurf der Story ist durchaus packend. Doch am Ende reicht es nicht, den Zuschauer dauerhaft zu fesseln. Die steten Übungen mit den Hunden beginnen irgendwann zu langweilen, weil sie sich dann doch zu sehr wiederholen.

Dennoch mag sich der Film im Kopf verhaften. Weil er sich selbstbewusst allen Erwartungshaltungen an einen Spielfilm widersetzt. Und weil er sich eben einem Problem widmet, dessen Lösung die Menschheit retten könnte: Wie bloß macht man aus gewaltbereiten, testosterongesteuerten Männern sanfte Schoßhündchen, die sich mehr um den Weltfrieden sorgen als um das eigene Ego?

Ein Interview mit Regisseurin Connie Walther können Sie hier nachlesen.