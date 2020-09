Braunschweig. Einen schwierigen Fall hatten Polizisten in Braunschweig am Samstag auf dem Bohlweg: Ein 24-Jähriger widersetzte sich Anweisungen und schlug zu.

Parksünder widersetzt sich am Bohlweg in Braunschweig Polizei

Als Beamte des Polizeikommissariats Mitte am Samstag gegen 13.30 Uhr Parkverstöße auf dem Bohlweg ahndeten, kehrte einer der Fahrzeugführer zum Auto zurück, entfernte den Hinweiszettel und ging wieder. Als die Polizisten den Mann darauf hingewiesen hätten, dass er sein Auto entfernen müsse, habe dieser erwidert, er habe ja jetzt für den Parkplatz bezahlt, so die Polizei. Auf die Aufforderung, wegzufahren, habe er versprochen, dies gleich zu tun, allerdings müsse er vorher noch persönliche Dinge aus einem naheliegenden Restaurant holen. Die Polizisten hätten ihm dies zugestanden.

Polizisten suchen Mann im Restaurant auf

Als er nach mehreren Minuten nicht zurück gewesen sei, seien die Beamten ihm ins Restaurant gefolgt und hätten gesehen, dass der Mann sich zurück an den Tisch zu seiner Begleiterin gesetzt habe, um zu essen. Darauf angesprochen, habe er deutlich gemacht, jetzt in Ruhe essen zu wollen. Die Begleiterin habe sich sogar lautstark beschwert, dass die Polizisten ins Restaurant gekommen seien.

Die wiederum hätten den Autofahrer aufgefordert, sich auszuweisen, was er verweigert habe. Einige Zeit und mehrere Aufforderungen später sei er schließlich aufgestanden und habe sich an den Polizisten vorbei aus dem Lokal gedrängelt. Dazu habe er gefragt, ob sich die Beamten mit ihm schlagen wollten. Als diese ihn am Arm festgehalten hätten, um ihn nach Ausweisdokumenten zu durchsuchen, habe er sofort mehrfach mit den Fäusten und dem Ellenbogen zugeschlagen.

Mann habe nach den Beamten getreten

Später habe er noch nach den Polizisten getreten. Daraufhin seien Pfefferspray und ein Einsatzstock verwendet worden, um den Mann zu fixieren. Nachdem sämtliche Daten des 24-jährigen Hannoveraners erfasst waren, sei ein Platzverweis für die Innenstadt ausgesprochen worden. Den Mann erwarteten nun mehrere Verfahren.

