Rettungswagen kollidiert in Braunschweig mit einem Pkw

Wie die Feuerwehr am Montagmorgen mitteilt, kollidierte ein Rettungswagen in der Kreuzung Rebenring/Hans-Sommer-Straße mit einem Pkw (Symbolbild).

Braunschweig. Der Unfall ereignete sich am Sonntag. Ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes wurde leicht verletzt. Ein Patient war nicht an Bord des Rettungswagens.

Bei einem Unfall am späten Sonntagabend in Braunschweig ist ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes leicht verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Montagmorgen mitteilt, kollidierte ein Rettungswagen in der Kreuzung Rebenring/Hans-Sommer-Straße mit einem Pkw.

Zusammenstoß zwischen Rettungswagen und Pkw: Kein Patient im Fahrzeug

Der Rettungswagen war auf einer Einsatzfahrt, als es gegen 22.20 Uhr zu dem Unfall kam. Ein Patient war laut Feuerwehr nicht im Fahrzeug. Den genauen Unfallhergang ermittelt nun die Polizei. Um Verzögerungen bei der Versorgung des wartenden Patienten zu verhindern, schickte die Leitstelle unverzüglich ein anderes Fahrzeug zum ursprünglichen Notfallort.

feu