A392 in Braunschweig: Sperrung zwischen Ölper und Watenbüttel

(Symbolbild).

Die Autobahn 392 wird zwischen dem Kreuz Ölper und Braunschweig-Watenbüttel an den kommenden beiden Sonntagen (4. und 11. Oktober) jeweils von etwa 5 bis 22 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Donnerstag in Wolfenbüttel hin. Grund sind Arbeiten zur Fahrbahnmarkierung.

Arbeiten an der A392: Umleitungen durch das Braunschweiger Stadtgebiet

Wie die Behörde weiter mitteilte, sind damit auch die Abfahrten von der A391 in Richtung Watenbüttel gesperrt. Umleitungen durch das Braunschweiger Stadtgebiet werden ausgeschildert.

Fahrer können weiterhin in Richtung Hamburger Straße und Celler Straße im Kreuz Ölper abfahren. Witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich.