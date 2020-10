Trickbetrüger erbeutet erneut Bargeld in Braunschweig

Erneut haben Trickdiebe mehrere Hundert Euro Bargeld in der Wohnung einer Seniorin erbeutet, wie die Polizei mitteilt. Am Mittwochvormittag klingelte ein Mann an der Haustür einer 76-jährigen Dame. Er gab sich als Handwerker aus und teilte der Frau mit, dass er eine tropfende Wasserleitung in ihrer Küche reparieren müsse. Zur Durchführung dieser Arbeiten ließ die Frau den vermeintlichen Handwerker in ihr Haus. Während dieser an der Wasserleitung unterhalb der Küchenspüle hantierte, ließ die Seniorin den Mann nicht aus den Augen.

Geld entwendet trotz Kontrolle Anschließend gab der Fremde vor, weiteres Werkzeug holen zu müssen und verließ das Haus. Doch als der Handwerker nicht zurückkehrte, wurde die 76-Jährige misstrauisch und stellte fest, dass ihr soeben mehrere Hundert Euro entwendet wurden, die sie zuhause deponiert hatte. Ihr Nachbar schaltete die Polizei ein. Den falschen Handwerker beschrieb die Seniorin als etwa 1,85 Meter groß und schlank. Er hatte und dunkle Haare und trug einen Anorak. Polizeibeamte führten im Haus der Dame eine Spurensuche durch und fertigten eine Strafanzeige wegen Trickdiebstahl aus Wohnung. Da es derzeit vermehrt zu solchen und gleich gelagerten Straftaten kommt, warnt die Polizei eindringlich, fremde Personen in die eigene Wohnung zu lassen.

red