Eine von ihnen wird Braunschweigs neue „Shopping Queen“

500 Euro Budget und vier Stunden Zeit, um nach Herzenslust einzukaufen: ein Traum für manchen Mode-Fan. Für fünf Frauen aus Braunschweig wurde dieser Traum nun wahr: Sie machen mit bei der Styling-Doku „Shopping Queen“. Vergangene Woche hat Vox fünf Folgen in Braunschweig gedreht. Wann sie ausgestrahlt werden, steht noch nicht fest. Nächsten Donnerstag besuchen die Kandidatinnen Stardesigner Guido Maria Kretschmer in Hamburg. Mit dabei:

Ina Breitfelder lebt seit 16 Jahren in Braunschweig und ist in Brandenburg aufgewachsen. Die 39-Jährige mit den Dreadlocks ist in der Geschäftsführung des Jugendrings in Braunschweig. Sie führte das Kamerateam unter anderem in die DRK-KaufBar, wo es Second-Hand-Kleidung gibt: „Jedes Teil gibt es dort natürlich nur in einer Größe. Das war unterhaltsam“, erzählt sie lachend. Die Woche habe ihr viel Spaß gemacht: „Ich hatte total Glück, auch mit den übrigen Kandidatinnen.“

Heike Smigielski arbeitet als Erzieherin in Neuerkerode mit geistig behinderten Menschen. Mit den Bewohnern schaut sie sich manchmal auch „Shopping Queen“ an. Sie habe es sehr genossen, einmal selbst in dem pinkfarbenen Bus durch die Stadt zu fahren: „Der Mittwoch war mein Königinnentag. Überall, wo man aussteigt, jubeln die Leute und gehen steil. Das ist schon irre.“ Mit ihrem Outfit ist die 54-Jährige zufrieden und witzelt: „Ich muss gewinnen, denn ich brauche das Geld für ein neues Zahnimplantat und ein neues Tattoo.“

Jennyfer Dadie hat die Realschule am John-F.-Kennedy-Platz besucht und dann ihr Abi an der IGS Franzsches Feld gemacht. Jetzt studiert die 25-Jährige in Hildesheim Internationale Kommunikation und Übersetzung. Mit den anderen Kandidatinnen habe sie sich sehr gut verstanden, berichtet sie: „Wir wollen versuchen, uns die Ausstrahlung gemeinsam anzuschauen.“

Lena-Pheline Klahr ist gelernte Elektronikerin und versucht gerade, sich eine Existenz als Influenzerin und Model aufzubauen. Im vergangenen Jahr war die 28-Jährige im Playboy abgelichtet. Sie ist als Nachrückerin in die Sendung gekommen: „Eine andere Kandidatin musste wegen eines Coronafalls in Quarantäne.“ Der Sender rief bei ihr an, zwei Tage später wurde bereits in ihrer Wohnung gedreht. „Eigentlich war es ganz gut, dass alles so schnell ging. Ich hatte gar keine Zeit, aufgeregt zu sein“, sagt sie.

Kristin Frost verrät: „Shopping-Queen steht schon seit Jahren auf meiner Wunschliste.“ Die 33-jährige BWL-erin fand es herausfordernd, in vier Stunden das komplette Outfit zum Wochenmotto zusammenzustellen: „Dazu muss man gut organisiert, aber auch kreativ sein, denn nicht alles läuft nach Plan. Entscheidungen müssen schnell getroffen werden. Die Zeit rennt.“ Mit ihrem Outfit für das Finale ist sie zufrieden: „Ich habe ein gutes Gefühl. Aber es wird ein enges Rennen.“