40 Jahre Braunschweiger Forum: Für mehr bürgernahe Stadtplanung

Was für ein Raum für dieses Jubiläumsfest. Viel Raum für die Erinnerung. Das Braunschweiger Forum trifft sich an der Arndtstraße in einer 6500 Quadratmeter großen ehemaligen Werkshalle. 40 Jahre besteht der Verein zur Förderung bürgernaher Stadtplanung. Oberbürgermeister Ulrich Markurth verfasste für die Jubiläumsschrift eine zweiseitige Würdigung, die in dieser Herzlichkeit wohl früheren Kollegen nicht eingefallen wäre.

Apotheker Roland Bohlmann hat diese ehemalige Werkshalle gekauft, um darin Start-up-Unternehmen anzusiedeln. Noch so ein Projekt zur Aufwertung des westlichen Ringgebiets. Und dass hier ein Stück Braunschweiger Industriegeschichte bewahrt wird, ist ganz im Sinne des Forums.

Stadtplanung: Wer kriegt was, wem wird was genommen und wie sieht das aus?

Man fragt sich indessen, warum das Forum sich 1980 überhaupt gegründet hat. Nur um alles schlecht zu reden, was in Wirklichkeit gut war? Die Großstadt sei doch, schrieb 1908 der Berliner Jugendstilarchitekt August Endell, bei allem, was an ihr zu tadeln sei, „eine Heimat, eine Mutter, die täglich überreich verschwenderisch ihre Kinder mit immer neuem Glück überschüttet“.

Die Jubiläumsfeier fand in einer 6500 Quadratmeter großen ehemaligen Werkshalle statt. Foto: Harald Duin

Ein Glück nicht für alle, erkannten die Gründer des Forums bei näherem Hinsehen. Beim Wiederaufbau, bei der Neuinszenierung angeblich vernachlässigter Stadträume, war ja immer auch die Frage: Wer kriegt was, wem wird was genommen und wie sieht das aus? An der Uni Braunschweig vertraten Sozialromantiker die Auffassung, am schönsten sei doch die Stadt dort, wo die Planer noch nicht gewesen sind.

Und plötzlich tauchten die Spät-Achtundsechziger vom Forum auf und lasen die Ratsvorlagen gegen den Strich. Fingen an, den Stadtbaurat zu kritisieren. Auf dem Jubiläumsfest wurden Ausschnitte eines Films von 1985 gezeigt. Um einen Tisch gruppiert Stadtbaurat Dr. Konrad Wiese, Oberbürgermeister Hartmut Scupin (CDU) und einer der Gründerväter des Forums, Klaus J. Beckmann.

Wiese war an diesem Gespräch erkennbar wenig interessiert. Er hielt einen Verein wie das Forum für ziemlich entbehrlich. Bürgernah, dozierte er, sei die Stadtplanung allein schon durch den Dialog mit den Bezirksräten. Hartmut Scupin widersprach, hielt es für wünschenswert, wenn der Rat sich endlich mal mit Planungsalternativen beschäftigen könne.

Forum und Verwaltung lernten mühsam, sich zu ertragen

Verkehrsplaner Beckmann legte wie andere vom Forum eine akademische Karriere hin, wurde Professor in Karlsruhe und 1990 Stadtbaurat in Braunschweig. Auf der Jubiläumsveranstaltung erzählt er, wie Forum und Verwaltung mühsam lernten, sich zu ertragen. Einer, Wolfgang Wiechers, Leiter der Sanierungsabteilung, sympathisierte mit dem Forum, ließ dessen Ideen geschickt in seine Ratsvorlagen einfließen.

Auf 55 Seiten hat der Verein seine Initiativen der vergangenen 40 Jahre dokumentiert. Aus dem historischen Ringgleis wurde ein attraktiver Geh- und Radweg. Da zog auch die Stadt mit.

Längst hatte das Forum gelernt, für seine Anliegen wirkungsvoll zu werben: mit Ausstellungen, Info-Ständen, Vorträgen, Broschüren und thematischen Radtouren. Das Ringgleis wurde des Weiteren zu einem geschichtlichen Erlebnispfad, zur „Braunschweiger ZeitSchiene“.

Schön, wenn die Stadt Gesprächsstoff für alle böte. Das Braunschweiger Forum hilft mit, dass uns dieser Stoff nicht ausgeht. Und der Verein ist permanent dabei herauszufinden, wie Braunschweig, im Spektrum von Anregung und Regeneration, zu einem noch besseren Ort wird.