Wegen Corona: Schulbeginn in Braunschweig auf dem Prüfstand

Während auf den Pausenhöfen Mundschutz getragen werden muss, in den Schulen peinlich darauf geachtet wird, dass alle die Hände waschen und die Kohorten auf Abstand bleiben, mischen sich kurz vor Schulbeginn und nach Schulschluss die Schüler verschiedenster Jahrgänge und Schulen in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Dicht an dicht stehen sie in den Stoßzeiten mit den übrigen Fahrgästen in Bussen und Bahnen. Um die Situation zu entzerren, setzt sich die CDU-Fraktion im Rat der Stadt für einen zeitlich versetzten Schulstart nach den Herbstferien ein. Stadtverwaltung und Schulleitungen diskutieren derzeit kontrovers über den Vorschlag. Was sagt Jörg Reincke, Geschäftsführer der Braunschweiger Verkehrs GmbH (BSVG), dazu?

Herr Reincke, wie wird bei der BSVG die Situation angesichts der gestiegenen Infektionszahlen gewertet? Dank der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen besteht – auch nach Meinung des Robert-Koch-Instituts – kein erhöhtes Ansteckungsrisiko in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Stangen und andere Vorrichtungen, an denen die Fahrgäste sich festhalten, werden regelmäßig desinfiziert, die Maskenpflicht wird durchgesetzt und eingehalten. Das mindert das Infektionsrisiko. Kann der Mindestabstand in Bussen und Bahnen eingehalten werden? Und halten sich die Fahrgäste an die Mundschutzpflicht? Obwohl wir alle verfügbaren Kapazitäten auf Braunschweigs Schienen und Straßen bringen, ist es in den Hauptverkehrszeiten nicht möglich, durchgehend einen Mindestabstand in den Fahrzeugen einzuhalten. Deshalb ist es für die Gesundheit aller Fahrgäste umso wichtiger, sich an die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zu halten – sowohl in den Fahrzeugen als auch an den Haltestellen. Grundlegend klappt das in Braunschweig auch gut. Wir bedanken uns bei unseren Fahrgästen für das Verständnis und die gute Unterstützung. Nur mit gegenseitiger Rücksichtnahme kann es gelingen, die gesamtgesellschaftlich nicht einfache Situation zu meistern. Könnten zu den Stoßzeiten zusätzliche Busse oder Bahnen eingesetzt werden? Der Einsatz zusätzlicher Fahrzeuge zu den Stoßzeiten ist leider nicht möglich, da bereits alle Fahrzeuge im Einsatz sind. Es werden beispielsweise im Bussektor in der Spitzenstunde von 7 bis 8 Uhr 60 zusätzliche Fahrten gegenüber dem Tagesfahrplan erbracht. Dies sind 40 Prozent mehr als in der Zeit von 8 bis 13 Uhr im Durchschnitt pro Stunde. Würde ein versetzter Schulbeginn zu einer Entzerrung beitragen? Ja, das könnte zur Entlastung in den Stoßzeiten beitragen. Hierfür wäre im Vorhinein eine sehr intensive Abstimmung zwischen den Stundenplänen der Schulen und den Fahrplänen der Busse und Bahnen erforderlich. Die BSVG sieht darin gute Chancen, durch den Schülerverkehr bedingte Auslastungsspitzen abzubauen und eine günstigere Verteilung zu erreichen. Ob dieses Ziel gut erreicht werden kann, muss untersucht werden. Dies geht nur in einem gemeinsamen und detaillierten Arbeitsprozess durch BSVG und Schulverwaltung.