Friedrich Knapps düstere Prognose für Braunschweigs City

Von den großen privaten Investoren Braunschweigs kam nur Friedrich Knapp in die Volkswagen-Halle. Am Dialog über die Zukunft der Innenstadt beteiligte er sich nicht. Im Anschluss machte der Gründer der Modekette New Yorker, dessen Vermögen das Wirtschaftsmagazin Forbes aktuell auf 2,1 Milliarden Euro schätzt, keinen Hehl aus seiner Meinung: Die Abwärtsentwicklung des Innenstadt-Handel geht weiter.

Es ist eine rabenschwarze Prognose für der Zukunft der Innenstädte, für die Knapp steht. Er sagt: „Mitunter fühlte ich mich, als werde hier eine Diskussion über einen anderen Planeten geführt.“ Denn was in Braunschweig zu beobachten sei, sei bereits lange bundesweit zu beobachten: „Selbst in 1a-Lagen haben sich die Mieten praktisch halbiert. Sie sind eine Lachnummer.“ Zum Beispiel in Münster: „Dort betreiben wir seit dem vergangenen Jahr eine Filiale. Wir zahlen dort 40 Prozent weniger als der Vormieter.“

Einzelhandel im Dauer-Minus

Der Braunschweiger Unternehmer Friedrich Knapp. Foto: Peter Sierigk

Grund, so Knapp: Die Nachfrage nach Innenstadt-Immobilien seitens des Einzelhandels sinke immer weiter: „Wenn der Einzelhandel jedes Jahr fünf Prozent des Umsatzes an den Online-Handel verliert – woher soll denn das Geld für hohe Mieten kommen?“ Das Unternehmen New Yorker beteilige sich bewusst nicht am Online-Handel. Knapp: „Weil ich nämlich Geld verdienen will.“

Wettbewerbsnachteile gegenüber dem Online-Handel

Der Online-Handel, so Knapps Vorwurf, werde von einem unfairen Wettbewerb geprägt: „Wie soll man mit Unternehmen wie Ebay und Amazone konkurrieren, die praktisch keine Steuern zahlen?“ Den Glauben, der stationäre Einzelhandel befinde sich lediglich in einer befristeten Krise, teilt er nicht: „Im Gegenteil. Wir sehen erst die Spitze des Eisbergs.“

Alibaba als neuer Online-Konkurrent

Er verweist darauf, dass der chinesische Online-Handelsgigant Alibaba nun von Belgien aus Amazon herausfordern werde: „Alibaba heißt: Was wir bislang als Online-Handel erlebt haben, das war alles nur Kindergeburtstag.“ Provokant fragt er: „Was will Braunschweig eigentlich machen, wenn Karstadt-Kaufhof dem Wettbewerb nicht gewachsen ist und ganz die Beine durchstreckt?“

Eine Lösung hat Knapp nicht. Die Bundesregierung sei gefragt: „Dort fehlt aber die Entscheidungskraft, den Online-Handel zu verbieten. Stattdessen lässt man den Einzelhandel sterben und die Innenstädte veröden. Denn das wird die Konsequenz sein.“

Keine Verhandlungen mit Karstadt

Knapp ist in der Innenstadt selbst vom Wandel betroffen. Er ist Eigentümer des Karstadt-Hauses an der Poststraße. Das Unternehmen hat den Mietvertrag gekündigt. Dass so Druck ausgeübt werden soll, die Miete zu senken, glaubt Knapp nicht: „Der Mietvertrag ist gekündigt. Fertig. Es gibt auch keine Gespräche. Es ist niemand gekommen, um zu verhandeln.“ Außerdem: „Es gibt Zahlen, darunter geht man nicht.“ Zur Nachnutzung des Hauses sagt Knapp: „Es gibt mehrere Optionen. Vielleicht wird es ja ein Museum? Das würde wenigstens die Besucher-Frequenz in der Innenstadt erhöhen.“

Kippt Knapp die Spielbank?

Ähnlich verhalte es sich mit der ehemaligen Reinicke+Richau-Immobilie am Bohlweg, die Knapp im Jahr 2008 kaufte. Seither steht das mehrgeschossige Gebäude leer. Nächstes Jahr will die Spielbank Bad Harzburg einziehen. Knapp ist nicht wohl dabei. Für eine qualitätsvolle Ansiedlung hält er die Spielbank nicht: „Das ist eine Bude wie die übrigen Spielhallen ringsum auch. Die stellen zwei Tische rein und 100 Daddel-Automaten.“

Andererseits sei er Unternehmer: „Zieht die Spielbank nicht ein – muss ich dann weitere zehn Jahre warten, bis sich ein Interessent findet?“ Knapp sagt, er zaudere: „Der Mietvertrag mit der Spielbank ist noch nicht unterschrieben.“