Die Polizei meldet einen Einbruch in Hondelage.

Braunschweig. Einbrecher waren am Mittwochvormittag in Hondelage unterwegs.

Einbrecher stehlen in Hondelage Schmuck und Geld

Bargeld und Schmuck haben unbekannte Täter am Mittwoch zwischen 7 und 13 Uhr in Hondelage gestohlen. Wie die Polizei meldet, hatten die Bewohner gegen 7 Uhr ihre Wohnung in dem Zwei-Parteien-Haus verlassen.

Zu diesem Zeitpunkt hätten sie keine Auffälligkeiten feststellen können. Als sie gegen 13.15 Uhr zurückkamen, bemerkten sie die offenstehende Terrassentür. Außerdem war der komplette Wohnraum durchwühlt worden. Wie die Polizei berichtet, wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Über die Schadenshöhe machten die Beamten keine Angaben.

red