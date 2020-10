TU Braunschweig macht Flüchtlinge fit fürs Studium

Wenn Flüchtlinge in Deutschland studieren wollen, geht das nicht einfach so mit ein paar Brocken Deutsch. Sie müssen stattdessen die „Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang“ ablegen – und die hat es mit schriftlicher und mündlicher Prüfung in sich. Um darauf vorzubereiten, bietet die TU Braunschweig seit 2016 den Brückenkurs „Bridges4Refugees“ an.

Innerhalb von zehn Monaten werden die Teilnehmer für das Sprachniveau C1 fit gemacht. Das heißt: Sie verstehen längere Texte, können spontan und fließend sprechen sowie strukturiert und ausführlich über komplexe Themen reden. Ein Kraftakt. Wahiba Reslan (23) hat ihn bewältigt. Seit März 2018 lebt sie in Braunschweig. Ihr Mann war schon vorher aus Syrien geflohen, sie konnte im Zuge der Familienzusammenführung nachkommen.

Kurs durch Schwangerschaft und Geburt unterbrochen

In ihrer Heimat hatte die junge Frau bereits ein Studium begonnen: drei Semester Informatik. Für sie war klar, dass sie auch hier studieren will. Also rein in den Intensivkurs. Zwischendrin wurde sie schwanger, hat pausiert und ein Kind bekommen – danach ging’s weiter mit dem Lernen.

„Deutsch ist eine schwierige Sprache“, sagt Wahiba Reslan. „Aber die Lehrer sind sehr verständnisvoll. Und ich habe mir auf Youtube viele Videos angesehen. Man muss deutsch sprechen. Erst dann konnte ich mit den Nachbarn reden oder auch alleine zum Arzt gehen.“

Schon 200 Absolventen

So wie Wahiba Reslan haben inzwischen rund 200 Geflüchtete den Brückenkurs absolviert. Dabei geht es übrigens nicht nur um das ganz „normale“ Deutsch, sondern auch um Fachsprache mit Blick auf naturwissenschaftlich-technische Fächer, wie Projektleiterin Almut Klepper-Pang erläutert.

Der frühere Mathematik-Professor Karl-Joachim Wirths hatte die Brückenkurse 2016 mit seinen TU-Kollegen Ursula Kowalsky (Institut für Statik) und Andreas Hettiger (Sprachenzentrum) ins Leben gerufen. Das Bild aus dem Jahr 2016 zeigt Wirths mit Mona Habib Allah und Tarek Ghanoum aus dem ersten Kurs. Foto: Florian Kleinschmidt / BestPixels.de

„Wir behandeln zum Beispiel Themen wie Klimawandel und alternative Energien“, sagt sie. „Außerdem lernen die Teilnehmer, wie eine wissenschaftliche Arbeit aufgebaut wird.“ Parallel dazu können sie erste Mathe-Vorlesungen besuchen. Dabei bekommen sie deutsche Studenten als Tandempartner an die Seite gestellt.

Etliche Teilnehmer waren traumatisiert

Aber auch das ist noch nicht alles. Heike Reichert, Lehrerin in den TU-Intensivkursen „Deutsch als Fremdsprache“ weist auf die besonderen Erfahrungen der Flüchtlinge hin: „Wir hatten Menschen dabei, die traumatisiert waren“, sagt sie. „Einige konnten es hier kaum aushalten, wenn in Syrien ihre Heimatstädte bombardiert wurden, wo die Eltern noch leben.“

Bei Männern habe sich das oft körperlich geäußert: Verdauungsprobleme, Magenblutungen, chronischer Kopfschmerz. Frauen reagierten eher mit Traurigkeit oder Depressionen. „Das ist das Hintergrundrauschen, das wir mit berücksichtigen müssen“, so Reichert. „Gleichzeitig müssen die Teilnehmer in hohem Tempo lernen, pro Tag 30 neue Vokabeln.“ Um sie zu stärken, gibt es zum Beispiel ein Anti-Stress-Seminar und einen Theaterkurs.

Corona-Pandemie führt zur Isolation

Die Integration sei oft nicht einfach, sagt Projekt-Koordinatorin Adriana Siegel. „Wir haben anfangs gedacht, die Flüchtlinge lernen ein Jahr lang die Sprache – und dann sind sie integriert. Aber das allein reicht nicht. Es geht darum, die kulturellen Schranken zu durchbrechen, damit man sich heimisch fühlen kann. Das ist ein harter Weg, der Jahre dauern kann. Eine besondere Belastung ist jetzt die Corona-Pandemie: Das Online-Lernen führt schnell zur Isolation. Es bedarf einfach vieler helfender Hände und Türöffner.“

Braunschweigischer Hochschulbund unterstützt das Projekt

Auch das Projekt selbst gäbe es nicht ohne viele Unterstützer. Die Grundfinanzierung kommt vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Ein weiterer entscheidender Partner ist der Braunschweigische Hochschulbund, der unter anderem Laptops, Bücher und Fahrkarten finanziert. „Ohne ihn wäre vieles nicht möglich“, sagt Adriana Siegel. Zusätzliche Helfer sind zum Beispiel der Allgemeine Studierendenausschuss, das TU-Sandkasten-Projekt und die Katholische Hochschulgemeinde.

Wahiba Reslan konnte von diesem Netzwerk profitieren. Momentan überlegt sie, wie sie weitermacht. Ihr Informatik-Studium, das sie in Syrien begonnen hatte, will sie nicht fortsetzen. „Mein Traumstudium ist Medizin“, sagt sie. Ihr ist klar, dass der Zugang dazu nicht einfach ist. Aber sie möchte es versuchen. Ab Dezember hat sie dafür etwas mehr Zeit – dann geht ihr Sohn in die Krippe.

In unserer Serie „Fünf Jahre – Wir schaffen das“ beleuchten wir, wie es in Braunschweig um die Integration steht. Was hat sich aufgrund der Flüchtlinge verändert? Was läuft gut, wo hakt es?

Alle bereits veröffentlichten Folgen der Serie finden Sie hier.