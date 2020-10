BZ-Filmpremiere in Braunschweig: Kurz vorm Sterben nach Paris

Es gibt Nachrichten und Schicksalsschläge im Leben, da machst du erstmal keine Witze. 16 Jahre alt, Schulabschluss, bevorstehende Abschlussfahrt nach Paris, erste Liebe, Ausbildungsstelle bei der Polizei, alles noch vor dir, das ganze Leben. Dann die Diagnose: Bronchialkarzinom, schnell wachsend, sie geben dem Mädchen noch bis Weihnachten Zeit ...

Das kommt vor, das passiert, das ist passiert. Der Notfallseelsorger und Sterbebegleiter Frank Pape aus Getmold in Ostwestfalen dokumentierte die letzten 296 Lebenstage seiner Tochter Stefanie. Daraus entstand sein Buch „Gott, du kannst ein Arsch sein“ – Vorlage für den eben gestarteten gleichnamigen deutschen Spielfilm von Regisseur André Erkau.

Regisseur André Erkau : „Ich wollte Stefanies Vater hinterher auch in die Augen schauen können“

Wie dreht man so etwas? Wie kriegt man das hin zwischen Respekt und der Verführung zu einem durchaus unterhaltenden, oft komischen Roadmovie zwischen Provinz und Paris? „Ich wollte Stefanies Vater hinterher auch in die Augen schauen können“, erzählt Regisseur Erkau bei der BZ-Filmpremiere am Mittwochabend. Pape habe Stefanies Schicksal denn auch in guten Händen gesehen, nachdem er sich den Film angeschaut habe.

Das kann man nicht anders sagen. Vielleicht auch deshalb, weil dieser sehenswerte, berührende und dennoch seltsamerweise immer kurzweilige Film lediglich drei Tage von Stefanies 296 letzten Lebenstagen in den Fokus nimmt. Und auch diese in größter filmerischer Freiheit, lediglich „inspiriert“ vom Originalstoff. Die Sause im Gelände-Ford nach Paris mit dem lebensmüden Zirkusjungen Steve und die irre Verfolgungsjagd ihrer Eltern hat es nie gegeben.

Der Film wirft die große, alte, verzweifelte Frage auf: Wie konnte Gott das zulassen?

Dieser Film kennt keine Chemo, keine Kamerafahrten durch sterile Klinikflure, das ewige Auf und Ab der Hoffnungen und Enttäuschungen und Hoffnungen, er zeigt nicht die Details des rapiden Verfalls eines jungen Menschenlebens, weil die Zellen verrückt spielen, nicht das Sterben vor der Zeit. Der Film ist eine Liebeserklärung an drei Tage Menschenleben, das ist ja auch nicht gerade wenig. Den Rest musst du dir denken. „Ich suche immer die Leichtigkeit oder den Hoffnungsmoment“, sagt der Regisseur.

Regisseur André Erkau (links) und Kinochef Frank Oppermann. Foto: Privat

Diesem Mann hört man gern zu, unaufgeregt ist er, emphatisch, mitfühlend. Rein finanziell betrachtet, wegen Corona und so, sollte „Gott, du kannst ein Arsch sein“ jetzt eigentlich noch gar nicht in den Kinos starten. Aber Erkau will es, jetzt, vielleicht gerade jetzt, es steckt so viel Herzblut drin. So muss Kino sein, am Ende wischt man sich ein Tränchen aus dem Gesicht und schätzt das Leben noch ein bisschen mehr als vorher.

Was ist das für ein komischer Titel? Gott, du kannst ein Arsch sein. Nun, zunächst einmal hat sich Stefanie im richtigen Leben diese Zeile auf die Haut tätowieren lassen. Seitdem das Buch erschien, haben sich, wie es heißt, etliche Menschen in einer ähnlichen Lebenslage ebenfalls ein solches Tattoo stechen lassen. Es wirft die große, berühmte, alte, verzweifelte Frage auf: Wie konnte Gott das zulassen?

Das kann keiner für alle beantworten beziehungsweise jeder nur für sich allein. Der Film gibt indes mit seinen Mitteln eine verblüffend einfache Antwort: Wir sind selbst für die Zeit verantwortlich, die uns noch bleibt. Da gilt es, keine Stunde und keinen Tag zu verschleudern.

Das nimmt man hier den beiden Nachwuchsschauspielern Sinje Irslinger (Stefanie) und Max Hubacher (Steve) wunderbar ab. Till Schweiger sieht man ganz gern, aber zum Pfarrer taugt er doch eher nicht. Heike Makatsch gibt eine Mama zwischen Verzweiflung und Galgenhumor. In prominent besetzten Nebenrollen Jürgen Vogel als dauerduhner Zirkuschef und Benno Fürmann als durchgeknallter Tankstellenbesitzer. Lesen Sie mal die Zuschauerstimmen unten. So war es. Kann man sich ansehen.

Lesen Sie auch die Zuschauer-Stimmen zum Film:

85 Zuschauer sahen am Mittwochabend im Astor Filmtheater die BZ-Filmpremiere „Gott, du kannst ein Arsch sein“. 51 Besucher beteiligten sich an unserer Leser-Jury. Hier Stimmen zum Film:

Heike Nowak, Wolfenbüttel: Ein sehr schöner, berührender und beeindruckender Film! Trotz des schweren Themas leicht und hoffnungsvoll. Und tolle junge Schauspieler!

Jens Eilmes, Braunschweig: Unser Leben ist kostbar – und jede Minute, nein, jede Sekunde sollte genossen werden. Das zeigt dieser Film auf eine besonders traurig-schöne Art und Weise. Danke!

Thomas Scharke, Braunschweig: Lachen und weinen! Ein schöner Film.

Claudia Schäfer, Vechelde: Ich fand den Film super, habe mich persönlich wiedergefunden, da ich 2011 selbst erkrankte. Und den Tattoo-Spruch merke ich mir.

Christine Masiak, Hillerse: Sehr bewegender Film mit bester Besetzung, der einen ermuntert, runterzukommen … das Leben zu genießen und dankbar zu sein für alles Gute, was man hat.

Miryam Dettbarn, Braunschweig: Bewegendes Roadmovie, das gerade in dieser Zeit deutlich macht, welche Dinge im Leben wirklich wichtig sind. In beiden Hauptrollen überzeugende Nachwuchsschauspieler.

Martin Geisler, Braunschweig: Ein Roadmovie mit sehr starken Bildern, das den Umgang mit der eigenen Sterblichkeit vereinfacht.

Iris Smith, Braunschweig: Tolle Regie, Herr Erkau, weiter so!

Simone Scharke, Braunschweig: Überraschend heiter, trotz der deprimierenden Ausgangssituation. Zutaten für „schwere Kost“ bekömmlich zubereitet.

Dorothee Sonnemann, Braunschweig: Was für ein schöner Kinoabend. Sehr viele Gefühle, super dargestellt, passende Musik, perfekte Bilder – und ein sympathischer, empathischer Regisseur.

Nele Meyer, Heidelberg: Ergreifend … zeigt, wie das Leben geliebt werden sollte. Steffi ist dafür ein sehr schönes Beispiel. Danke für diesen Reminder!

Nancy Krause, Braunschweig: Unterhaltsam, nachdenklich, mitfühlend, toller Film. Danke.

Michelle Eickenroth, Braunschweig: Ich fand es gut, dass nur die drei Tage nach der Diagnose gezeigt wurden und nicht das Leid danach. Viele Filme nutzen dies, um unsere Tränen zu entlocken. War hier nicht nötig. Es war wunderbar traurig und unterhaltsam.

Petra Riese-Klabunde, Wolfsburg: Der Film hat mich sehr berührt. Mit dem sensiblen Thema wurde sehr gut umgegangen. Sehr gute Schauspieler!

Fabian Dary, Braunschweig: Treffend. Einfühlender und ergreifender Film. Er zeigt, dass die schönen Momente im Leben zählen.

Susanne Hagemann, Meinersen: Sehenswerter Film! Trotz des schweren Themas kann man manchmal auch den Fahrtwind in Steffis Haaren spüren.

Anke Lange, Vechelde: Der Film zeigt, wie sehr man sein Leben genießen sollte. Tolle Schauspieler vor allem in den Hauptrollen. Emotional und auf alle Fälle sehenswert.