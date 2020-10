Kinderklinik in Braunschweig zieht an Salzdahlumer Straße

Umzugskartons sind gepackt. Sechs Jahre früher als geplant zieht die Kinder- und Jugendklinik am nächsten Mittwoch vom Klinikum-Standort Holwedestraße an die geplante Zentralklinik Salzdahlumer Straße um. Damit ist der Standort im Süden Braunschweigs zentrale Anlaufstelle für alle jungen Patienten, auch in Notfällen. Einzige Ausnahme: Die unfallchirurgische Behandlung etwa von Verletzungen beim Sport oder bei Verkehrsunfällen findet bis zur geplanten Schließung des Hauses im Jahr 2023 weiterhin an der Holwedestraße statt.

Gebäudetrakt Holwedestraße marode

Ursprünglich hätte die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin erst 2026 als letzte Fachabteilung an die Salzdahlumer Straße verlegt werden sollen. Das aber hätte noch eine Sanierung des schon maroden Gebäudetraktes nötig gemacht. Der vorgezogene Umzug spart somit nicht nur Sanierungskosten in siebenstelliger Höhe, wie die Klinikum-Gechäftsführung erklärte. Die Patienten und ihre Familien profitieren zugleich vom modernen Krankenhaus-Standard in dem neuen Modulgebäude. Prof. Dr. Hans Georg Koch, Chefarzt des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin, ist erfreut über den Neuanfang: „Man muss Prozesse optimal gestalten. Wir ziehen in ein modernes,funktionelles Gebäude, das sehr gut ausgestattet ist.“

Umzug wegen Corona-Pandemie auf Herbst verschoben

Der 7000 Quadratmeter große, in Modulbauweise errichtete Komplex auf dem ehemaligen Hubschrauberlandeplatz beherbergt seit kurzem bereits die Klinik für Pneumologie und Beatmungsmedizin. Schon im Mai sollten in dem Gebäude ebenfalls die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin mit der an der Salzdahlumer Straße ansässigen Kinderchirurgie zusammengeführt werden. Wegen der Corona-Pandemie wurde der Umzugstermin auf den Herbst verschoben.

Auch Kinder-Notaufnahme in Modulgebäude

Nach Mitteilung des Städtischen Klinikums existiert an der Salzdahlumer Straße von nächster Woche an ein zentraler Anlaufpunkt mit Kinderchirurgie und -urologie, Kinder-Onkologie sowie der Tagesklinik der Kinder und Jugendmedizin. Die Kinder-Notaufnahme und der kinderärztliche Notdienst der Kassenärztlichen Vereinigung sind ebenfalls im Modulgebäude untergebracht.

Neugeborene: Keine Trennung mehr von Mutter und Kind

Mit dem Umzug der Kinderklinik verlässt auch die Neugeborenen-Station die Holwedestraße. Die 13 Betten für Neu- und Frühgeborene werden ins Mutter-Kind-Zentrum an der Celler Straße verlegt. Der Frauen- und Geburtsklinik ist dort bereits die Abteilung Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin als „Wand-an-Wand-Lösung“ angegliedert. An der Celler Straße werden also nicht mehr nur die kleinen Intensiv-Patienten, sondern alle behandlungsbedürftigen Neugeborenen versorgt. Müssen Mutter und Kind nach der Geburt noch im Krankenhaus bleiben, werden sie nicht mehr wie bisher getrennt. Auch Transporte entfallen.

Unfallchirurgie weiter an der Holwedestraße

Die Klinik für Unfallchirurgie als Traumazentrum wie auch die Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde sowie die Abteilung für Handchirurgie wechseln nach Angaben des Klinikums erst 2023 vom Standort Holwedestraße an die Salzdahlumer Straße.

Notdienst am Umzugstag

Am Umzugstag der Kinderklinik - dem 14. Oktober - startet der Betrieb im Neubau an der Salzdahlumer Straße um 10 Uhr. Die Notaufnahme der Kinderklinik in der Holwedestraße wird laut Klinikum bis 14 Uhr besetzt bleiben. Danach findet der kinderärztliche Notdienst der Kassenärztlichen Vereinigung letztmals von 16 Uhr bis 20 Uhr in den alten Räumlichkeiten in der Holwedestraße statt.