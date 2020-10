Zur Eröffnung des Shisha-Ladens am Damm ist der Rapper „Massiv“ vor Ort.

Polizei kontrolliert Andrang vor Shisha-Laden in Braunschweig

Am Damm in der Braunschweiger Innenstadt tummeln sich am Freitagnachmittag viele Menschen – und Polizei. Anlass ist die Neueröffnung eines Shisha-Ladens, die im Vorfeld stark beworben wurde: Die ersten hundert Kunden erhalten ein Geschenk, außerdem ist der Rapper „Massiv“ mit vor Ort und Autogramme schreiben.

Wie Polizeisprecher Dirk Oppermann mitteilt, stehen 100 bis 150 Menschen in der Warteschlange. Nur wenige können jeweils nach und nach in das Geschäft hineingehen. Man sei vorsorglich mit mehreren Einsatzkräften gekommen, weil nicht einzuschätzen gewesen sei, wie stark die Resonanz und der Andrang sein werden, so Oppermann. „Im Moment läuft alles sehr geordnet ab, die Hygieneregeln werden eingehalten.“ Das Geschäft habe auch eigenes Security-Personal im Einsatz. Die Polizei ist mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Foto: Rudolf Karliczek / Salzgitterinfos@GMX.de