Klinikum Braunschweig rekrutiert Pflegekräfte aus Philippinen

Die Pflege am Klinikum Braunschweig bekommt Verstärkung. 25 philippinische Pflegefachkräfte sind in den vergangenen Wochen in Braunschweig angekommen. Mit ihrer Rekrutierung reagiert das Klinikum Braunschweig auf den Fachkräftemangel. Die Kooperation wurde laut Klinikum bereits vor mehr als einem Jahr in die Wege geleitet und läuft über eine spezialisierte Recruiting-Firma, die den Wechsel der asiatischen Fachkräfte intensiv begleitet.

Durch die Corona-Pandemie hätten die Fachkräfte nach einem Covid-Test die erste Zeit in Braunschweig zunächst in häuslicher Quarantäne verbringen müssen, so das Klinikum. Unter strengen Hygieneregeln hätten danach erste Treffen stattfinden können, bei denen die Ankömmlinge organisatorische Fragen klären konnten und zahlreiche Infos erhielten. „Nun soll es für sie richtig losgehen“, so Pflegedirektor Christian Faßmann. Ihren künftigen Arbeitsplatz werden die neuen Kolleginnen und Kollegen in verschiedenen Bereichen des Klinikums Braunschweig haben. Dazu zählen die OPs, Normalpflegestationen, die Intensivstationen und die Notaufnahme.

„Es gibt ein auf den Bedarf der Pflegekräfte abgestimmtes Ausbildungskonzept“

Faßmann: „Wir freuen uns sehr, dass unsere neuen Mitarbeitenden in Kürze in ihren Teams eingearbeitet werden und auch darüber, dass der Start in Deutschland bislang so gut geklappt hat.“ Die neuen Mitarbeiter hätten Sprachkurse durchlaufen und seien bereits mit ihren künftigen Aufgaben sowie der deutschen Kultur vertraut gemacht, so Faßmann. Ina Wegner, stellvertretende Pflegedirektorin, sagt: „Die neuen Pflegenden werden bei ihrem Start hier eng begleitet. Sie müssen sich an ihrem Arbeitsplatz, in ihren Stationsteams und in unserer Kultur zurecht finden. Dies wird durch die zügige Anerkennung ihres Berufsabschlusses in Deutschland gelingen. Es gibt ein auf den Bedarf der Pflegekräfte abgestimmtes Ausbildungskonzept.“ Es umfasse etwa 400 Stunden Theorie und werde in den ersten Monaten durchlaufen.“

Die philippinischen Fachkräfte sind hoch qualifiziert, haben mitunter bereits im Ausland gearbeitet. Nun trennen sie rund 10.000 Kilometer von ihrer Heimat und ihren Familien. Für einen guten Start fernab des Indischen Ozeans wurde auch der Kontakt zum Deutsch-Philippinischen Kulturkreis hergestellt.