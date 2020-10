Braunschweigs neue Kommissariatsleiterin im Interview

Braunschweigs größtes Polizeikommissariat hat eine neue Leitung. Daniela Kühl aus dem Landkreis Gifhorn ist für 130.000 Menschen zwischen Kanzlerfeld und Rautheim sowie mehr als hundert Mitarbeiter zuständig. Wir sprachen mit der 42-jährigen Mutter zweier Kinder darüber, was sie als erstes anpacken will, was Krankenschwestern und Polizisten gemein haben, über gute Organisation und über das Übel des Zufalls.

Frau Kühl, Sie haben erst mit 27 Jahren eine Laufbahn bei der Polizei eingeschlagen, vorher waren Sie Krankenschwester. Wie kam es zu dem Wechsel?

Zur Polizei zu gehen, war schon immer ein großer Wunsch von mir, daher habe ich auch früh ein Praktikum bei der Polizei gemacht. Warum ich erst einmal eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht habe, kann ich gar nicht mehr so genau sagen. In jedem Fall sind beide helfende Berufe, von der Grundlage ähneln sie sich.

Für meine persönliche Entwicklung war die Zeit als Krankenschwester sehr wichtig. Aber der Wunsch zur Polizei zu gehen, war trotzdem in mir. Irgendwann habe ich gedacht, dass es noch mal an der Zeit ist, sich zu verändern.

Was steckt hinter diesem Wunsch?

Es ist tatsächlich der Wunsch zu helfen, aber auch der, mehr im Team zu arbeiten. Das ist bei der Polizei noch stärker der Fall als im Krankenhaus. Bei der Polizei gibt es auch die Möglichkeit, sich vielfältiger in unterschiedlichen Bereichen zu entwickeln, auch was Karriere angeht. Und natürlich ist es ein unglaublich spannender Beruf mit vielen Herausforderungen. Es wird nicht langweilig bei der Polizei.

Gibt es Parallelen zwischen den beiden Berufen?

Neben dem Helfen ist das sicher das selbstständige Arbeiten. Als Polizistin und als Krankenschwester ist man eng durchgetaktet und muss auf neue Lagen und Situationen schnell reagieren.

Ist Ihnen Ihre vorherige Ausbildung in Ihrer jetzigen Tätigkeit schon einmal nützlich gewesen?

Die Arbeit im Krankenhaus hat mich geerdet. Ich habe gelernt, auf Menschen zuzugehen, empathisch zu sein, zu fühlen, was einen Gegenüber bewegt. Das hat mir im Leben schon häufiger geholfen.

Mussten Sie im Polizeieinsatz schon mal jemanden wiederbeleben?

Ja, das ist aber schon sehr lange her. Das können aber alle Kollegen. Wir machen regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse.

Gab es in Ihrer Polizei-Karriere besonders prägende Momente?

Es gab keinen bestimmten Moment, der besonders markant war. Ich würde eher sagen, dass mich meine Zeit im Einsatz- und Streifendienst allgemein sehr geprägt hat. Das Zugehen auf Menschen, das Miteinander, das Team-Gefühl sind die Sachen, die ich mitgenommen habe.

Fehlt Ihnen diese Zeit manchmal?

Nein, ich habe es sehr gerne gemacht, aber ich habe jetzt andere Aufgaben, auf die ich mich sehr freue.

Sie leiten eine Polizeistation, die für 130.000 Menschen verantwortlich ist, sie führen mehr als hundert Kollegen. Hatten Sie von Anfang an den Wunsch Verantwortung für Mitarbeiter zu übernehmen?

Das hat sich relativ schnell entwickelt, aber es war dennoch ein Prozess. Erst einmal musste ich mich im Beruf orientieren, dann wurden mir immer wieder kleine Aufgaben mit Führungsverantwortung übertragen.

Und die wurden dann immer größer, bis sie zuletzt die Polizeistation Weyhausen zusammen mit einem Kollegen leiteten. Nebenbei gründeten Sie eine Familie. Eine Doppelbelastung?

Nein ich hatte Hilfe, Menschen, die an mich geglaubt haben. Die hat jeder, der so einen Weg geht. Und ich habe meinen Weg immer weiter verfolgt. Ich habe in der Zeit meiner Personalentwicklungsmaßnahmen, die ich durchlaufen habe, meinen Sohn bekommen, der heute sechs Jahre alt ist. Nach einem Jahr bin ich wieder arbeiten gegangen und habe nach drei Jahren dann das zweite Kind bekommen.

Für mich war klar, dass ich nach dem ersten Kind meine Arbeitszeit zunächst auf 20 Stunden reduziere. Ich habe weiter im Einsatz- und Streifendienst gearbeitet, weil ich das mit der Familie gut vereinbaren konnte. Und ich habe dann immer wieder geguckt, wie es zu Hause funktioniert und stückweise meine Arbeitszeit erhöht, bis ich auf dem derzeitigen Stand von 35 Stunden pro Woche bin.

In Ihrer Familie leiten nicht nur Sie ein Polizeikommissariat, auch ihr Mann Thorsten Kühl. Er führt das Polizeikommissariat Peine. Wie managen Sie ihren Alltag mit zwei Kindern?

Wir sind sehr gut durchgetaktet und organisiert, haben eine klare Aufgabenverteilung. So klappt das seit Jahren gut. Man darf nur nichts dem Zufall überlassen.

Für mich ist es besonders wichtig, verlässlich zu sein, auch für meine Mitarbeiter, meine Dienststelle und meine Behöre. Die Kollegen müssen wissen, wann man da ist und wann nicht. Denn man ist ja nicht nur zu Hause gefordert. Ich habe hier einen Beruf und eine Funktion auszufüllen.

Haben Sie sich durch Ihre Familienplanung in der Karriere ausgebremst gefühlt?

Nein, ich habe es tatsächlich nie als Nachteil empfunden, Kinder zu haben. Im Gegenteil. Das liegt aber auch daran, dass ich sehr unterstützt worden bin, von meiner Familie und von meiner Behörde. Das Projekt Top-Sharing in Weyhausen, wo ich mir die Leitung mit einem Kollegen geteilt habe, beispielsweise war mir auf den Leib geschneidert.

Würden Sie sagen, dass Sie Glück hatten oder sind solche Wege bei er Polizei gang und gäbe?

Ich glaube schon, dass man bei der Polizei versucht, den Mitarbeitern viel zu ermöglichen. Aber natürlich braucht man immer auch das Quäntchen Glück. In meinem Fall hieß das, dass der Leiter der Station Weyhausen seine Arbeitszeit reduzieren wollte. Da hat meine Behörde sofort reagiert und an mich gedacht.

Was würden Sie anderen Frauen raten, die auch bei der Polizei einsteigen und Karriere machen wollen?

Sie sollten gucken, ob ihnen dieser Beruf liegt und, wenn ja, es dann einfach machen. Ganz wichtig ist, dass man Menschen hat, die einen auf diesem Weg unterstützen. Seitens der Polizei gibt es die auf jeden Fall, aber man braucht auch privat einen guten Background.

Sie waren in der Polizeidirektion Braunschweig bereits in Wolfsburg und Gifhorn eingesetzt, das Stadtgebiet Braunschweig ist Neuland für Sie?

Ja, für mich ist es hier neu. Was ich aber auch sehr gut finde. So lerne ich die Polizeidirektion Braunschweig noch besser kennen.

Was haben Sie denn für Pläne für das Polizeikommissariat Süd?

Ich muss jetzt erst einmal gucken, wie diese Dienststelle tickt, wo Punkte sind, an denen ich ansetzen kann. Grundsätzlich ist mir immer wichtig, dass ich mit meinen Mitarbeitern im Team gut zusammenarbeiten kann. Unabhängig von den Aufgaben ist mir ein Miteinander sehr wichtig, nicht nur hier im Haus sondern auch in den dazugehörigen Dienststellen. Das nehme ich mir als erstes vor. Und natürlich muss ich die Kollegen erstmal kennen lernen. In einer Dienststelle mit mehr als hundert Mitarbeitern wird das ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ich übe mich in Namen.

Sind Sie eher gut oder schlecht darin?

Ich bin gut in Gesichtern und für Namen brauche ich immer ein bisschen länger, aber ich bemühe mich sehr. Derzeit keine leichte Aufgabe, wenn die meisten einen Mund-Nasen-Schutz tragen.