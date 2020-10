Braunschweig. Einbrecher haben in einem Möbelhaus in Volkmarode den Tresor geknackt und Bargeld gestohlen.

Eine größere Summe Bargeld haben Einbrecher in der Nacht zu Samstag in einem Möbelhaus in Volkmarode erbeutet. Wie die Polizei berichtet, bemerkte ein Angestellter am Morgen, dass eingebrochen worden war. Die Haupteingangstür war beschädigt.

Im Markt hatten es die Täter auf den Tresor abgesehen. Sie stahlen „eine größere Summe Bargeld“, wie die Polizei meldet. Es werden Zeugen gesucht, die in der Nacht auf Samstag ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben. Hinweise: (0531) 476-2516.

red