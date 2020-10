Versuchter Mord in Braunschweig: BGH bestätigt Urteil

Wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung hatte das Landgericht Braunschweig im März dieses Jahres einen Mann (26) zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt. Gegen dieses Urteil hatte der Angeklagte Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt. Wie das Landgericht nun mitteilt, hat der BGH die Revision aber als unbegründet verworfen. Damit ist das Urteil rechtskräftig.

Der Mann hatte im September 2019 in einer Kneipe an der Friedrich-Wilhelm-Straße unvermittelt auf seine Ex-Freundin (43) eingestochen. Laut dem Landgericht hatte die Frau ihn zuvor angezeigt und für einige Tage in Untersuchungshaft gebracht.

Mit der Messerattacke habe sich der Mann für die vermeintlich ungerechtfertigte Anzeige rächen wollen, so das Landgericht. Die Frau wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Bei einer Notoperation musste der gesamte Brust- und Bauchbereich geöffnet werden.