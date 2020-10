Gewalt in der Nacht – „Ich hatte Angst, mein Auge zu verlieren“

Was in dieser Nacht passiert ist, dazu fehlt dem 33-jährigen Maik D. ein großer Teil der Erinnerung. Klar ist nur, dass ihm heute in der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie in der Celler Straße die zertrümmerten Gesichtsknochen rund um seine linke Augenhöhle aufgebaut, gerichtet, verschraubt werden, sein Auge damit wohl gerettet wird. Mittelgesichtsbruch, Jochbeinbruch, Nase angebrochen – Folgen eines schweren Zwischenfalls in der Nacht vom 2. zum 3. Oktober in der Leopoldstraße.

Macht des Zufalls: Du bist der Falsche am falschen Ort zur falschen Zeit

Da war er, wie Maik D. jetzt grübelt, der Falsche am falschen Ort zur falschen Zeit. Als der gelernte Wirtschafts-Ingenieur, tätig bei einem großen Wolfsburger Unternehmen, in dieser Nacht von Freitag auf Samstag, dem Tag der deutschen Einheit, um 2.40 Uhr den Spieleabend in der Wohnung eines Nachbarn verlässt, hat er vielleicht 50 Meter bis nachhause. Es war ein schöner Abend, sie haben „Wizzard“ und „Bohnanza“ gespielt und ein paar Biere getrunken.

Feuchtfröhlich bricht man auf, drei Leute ziehen noch weiter Richtung „Meile“ und „Lindbergh Palace“, Maik D. geht nicht mit. „Wär’ ich doch ...“, wird er später sagen. Doch am nächsten Tag will er zum Stand-up-Paddeln auf der Oker und fit sein. Und bis zu seiner Wohnung ist es ja nicht weit.

Es kommt zu einer zufälligen Begegnung mit einer Gruppe aus vier oder fünf Leuten, die so abläuft „wie ein Standard-Provokationsgespräch“, erinnert er sich. Man kennt das. Einer aus der Gruppe sagt: „Was glotzt du’n so?“ Und dann bellt er zurück: „Was wollt ihr?“ Vielleicht hat er auch noch drangehängt „Verpisst euch“, aber vielleicht auch nicht. „Ich hatte nicht unbedingt Angst vor denen. Wie Hooligans sahen sie ja nicht aus.“

Die schweren Verletzungen könnten von einem Kopfstoß kommen – oder von einem Schlagring

Es eskaliert schnell, schneller, als man denken kann. Um 2.52 Uhr fällt einer Polizeistreife in der Leopoldstraße eine leblose Person auf dem Pflaster auf. „Sie haben mich geweckt“, sagt Maik D. Was passiert ist, weiß er nicht. Die schweren Kopf- und Gesichtsverletzungen, die jetzt gerichtet werden müssen, könnten von einem Kopfstoß auf sein linkes Auge herrühren. Oder von einem Schlagring ...

Die Beamten rufen den Rettungswagen, die Besatzung fährt Maik D. zur Notaufnahme in die Klinik Holwedestraße. Die genauen Abläufe dort sind mittlerweile Gegenstand von Untersuchungen, davon später mehr. Im Resultat erhält der verwirrte Schwerverletzte („Für was genau bin ich hier?“ – „Holt mir ein Taxi bitte“) jedoch nicht jene Behandlung, die wohl notwendig wäre. Das kann man schon daran ablesen, dass sich Maik D. – von einem Taxi abgeliefert – in erschütterndem Zustand kurz darauf zuhause wiederfindet.

Er stellt sich vor den Spiegel und macht ein Foto. Das Bild, das der Redaktion vorliegt, kann man nicht drucken. Es zeigt einen blutverschmierten Mann mit Schwellungen und Hämatomen im Gesicht. Erst jetzt erkennt vermutlich auch der Patient, in welchem bedrohlichen Zustand er sich tatsächlich befindet. „Da wurde mir erst bewusst, wie verletzt ich war. Aus Schock bin ich in Klamotten eingeschlafen“, erinnert er sich.

Das Klinikum Braunschweig untersucht jetzt die genauen Abläufe des Falles

Am nächsten Morgen, Samstag, bringt ihn der alarmierte Bruder sofort in die Notaufnahme, wieder in die Holwedestraße. Maik D. weiß gar nicht, sagt er, dass er hier schon mal war. Von da schicken sie ihn jetzt zur Augenklinik in der Salzdahlumer Straße. Und von dort geht’s zum CT in die Celler Straße. Die Bilder sehen gar nicht gut aus. Sie bestätigen, was der Überfallene instinktiv spürte: „Hier geht es um mein Auge. Ich hatte Angst, es zu verlieren.“

Was noch alles hätte passieren können in dieser Nacht, wissen Mediziner. In solchen Fällen, wenn ein Patient vom Rettungswagen eingeliefert wird, finde selbstverständlich eine Ersteinschätzung statt, berichtet die Sprecherin des Klinikums, Thu Trang Tran, auf Anfrage der Redaktion. Jetzt würden die genauen Abläufe des Falles intern untersucht.

Auch die Polizei ermittelt jetzt, wie Sprecherin Carolin Scherf der Redaktion auf Anfrage bestätigt. Maik D. hat in der Zwischenzeit Anzeige wegen schwerer Körperverletzung gegen die unbekannten Täter erstattet, aber auch wegen unterlassener Hilfeleistung und mangelnder Sorgfaltspflicht gegen das Klinikum.

Die Polizei führte Personenkontrollen durch und nahm Personalien auf

Die Polizei hatte nach dem nächtlichen Geschehen in der Leopoldstraße auch Personenkontrollen durchgeführt und Personalien aufgenommen. Die entsprechenden Vernehmungen sollen durchgeführt werden. Auch eine Täterbeschreibung des Opfers liege vor.

Laut Maik D. handelte sich um eine Gruppe von 4 bis 5 Personen. An zwei von ihnen erinnert er sich so: „Alter ca. Mitte 20. Einer hatte lockige dunkelbraune Haare und trug eine karierte Stoff-Jacke, College-Jacke, und war ca. 170 cm groß (halber Kopf kleiner als ich. Ich bin 184 cm). Die andere Person war schlaksig, ca. 1 Kopf größer als ich, 190 cm, trug ein weißes Shirt und eine schwarze Stoff-Jacke, mit dunklem Haar.“

Warum eine nächtliche Begegnung so eskalieren kann, darüber hat sich Maik D. seine eigenen Gedanken gemacht. In seiner ursprünglichen Heimat Gaggenau in Baden-Württemberg leitet er immer noch den Stadtjugendring mit, der als Kulturverein auch Szenekonzerte und andere Events veranstaltet. Sicherheit beim Einlass sei dabei immer ein Thema, sagt er. Was etliche Leute heute dabei hätten an gefährlichen Gegenständen, Messer, Schlagringe, Pfefferspray, wozu auch immer, das sei manchmal schon beängstigend.

Und dann, erkennt er nachdenklich, bedarf es manchmal nur eines nichtigen Anlasses, und eine Situation kann eskalieren. „Vielleicht war ich nur das Ventil ...“