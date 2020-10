Dachschaden: Was ist mit Postbank am Nibelungenplatz in Braunschweig?

Seit dem 5. Februar, seit mehr als acht Monaten, ist die Postfiliale am Nibelungenplatz nun schon „bis auf weiteres“ geschlossen. Kunden werden an die Filiale am Friedrich-Wilhelm-Platz verwiesen. Darüber ärgern sich nicht nur Doris und Werner Dietze, Leser unserer Zeitung. Sie wohnen an der Siegfriedstraße. Ihre Meinung: Da im Siegfriedviertel sehr viele betagte Bürger wohnen, werde diese Postfiliale benötigt.

Worum geht es? „Auch sehr viele junge Menschen stehen mit Paketen vor geschlossenen Türen“, haben sie beobachtet. Die Baumaßnahmen, so das Ehepaar, sollten, wie es im Frühjahr hieß, bis April beendet sein. „Jetzt haben wir Anfang Oktober, das Weihnachtsfest steht vor der Tür und die Kunden müssen mit jedem Paket zur Hauptpost.“ Das sei kein Zustand. Wo denn der Service bleibe? Was sagt die Postbank? Sie bestätigt: Aufgrund einer Dachabsenkung sei die Filiale am Nibelungenplatz seit Februar 2020 geschlossen. „Einen Wiederöffnungstermin kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht nennen“, so Sprecher Ralf Palm, ohne auf die näheren Gründe einzugehen. Immerhin, der Selbstbedienungsbereich mit zwei Geldautomaten, einem Serviceterminal (hier können Kunden ihre Kontoauszüge ausdrucken, Überweisungen in Auftrag geben und Daueraufträge bearbeiten) und einem Briefmarkenautomaten seien für die Postbank-Kunden zugänglich.