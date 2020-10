Autofahrer fährt in Braunschweig in Eingang von Altenheim

Zwei Menschen sind gestern Abend bei einem Unfall am Augustinum in Braunschweig verletzt worden, das bestätigte die Feuerwehr. Ein Autofahrer fuhr gegen 19 Uhr aus bei Redaktionsschluss ungeklärter Ursache in die Rezeption der Seniorenresidenz Am Hohen Tore. Bei dem Aufprall wurden zwei Personen verletzt. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatz- und Rettungswagen vor Ort.

red