TU Braunschweig begrüßt ihre 3300 Erstsemester virtuell

Was sind sie geflogen, die Papiergirlanden. Bunt wanden sie sich im vergangenen Jahr von den Stadionrängen auf die Rasenfläche, geworfen von den neuen Studenten der TU Braunschweig. Die feierten dicht an dicht gedrängt den Start in einen neuen Lebensabschnitt. Seit 2011, dem Jahr des doppelten Abiturjahrgangs, ist die Erstsemester-Begrüßung im Eintracht-stadion Tradition. Doch in diesem Jahr machte die Corona-Pandemie andere Vorgaben. Ins Stadion durften nur der Lehrleo, das Löwen-Maskottchen der TU Braunschweig, und Katja Koch, geschäftsführende Präsidentin der Hochschule. Gekommen sind trotzdem viele. Und zwar virtuell.

Als gestern um 9 Uhr die Begrüßung auf dem Youtube-Kanal der Hochschule startete, hatten sich bereits 980 Zuschauer vor den heimischen Computern eingefunden. Knapp 1400 waren im Verlauf gleichzeitig zugeschaltet. Es waren 1400 von insgesamt 3300 Studenten, die nach vorläufigen Zahlen der TU Braunschweig in diesem Wintersemester in ein neues Studium starteten. 1600 von ihnen waren Erstsemester, 1000 weniger als im Vorjahr. Das, sagte TU-Sprecherin Regina Eckhoff, hänge keineswegs mit Corona zusammen, sondern mit der Umstellung der Gymnasien in Niedersachsen von G8 auf G9. So falle an diesen Schulen ein Abiturjahrgang weg. Zuwächse verzeichnete die TU allerdings bei den Masterstudiengängen. Mit 1700 starteten 500 Studenten mehr als im Wintersemester des Vorjahres.

Im Chat konnten die Erstsemester Fragen stellen

Die Studenten, die der Erstsemesterbegrüßung virtuell folgten, sahen und hörten nicht nur zu. Im Sekundentakt kommentierten sie im Chat, stellten Fragen, machten auch mal unpassende Kommentare wie „Wie kann ich mein Studium wieder abbrechen?“. Das waren aber Ausnahmen. Schon bevor das offizielle Begrüßungsvideo startete, nutzen die

Da die Laola-Welle im Stadion ausfiel, wurde auch sie vorbereitet und in Video-Schnipseln zusammengesetzt. Foto: Katharina Lohse

Studenten den Chat, der von Mitarbeitern der TU Braunschweig moderiert wurde, zum Austausch. Und dieser Chat sei so gut angenommen worden, sagte Eckhoff, dass er Schule machen soll. Auch wenn die Erstsemester-Begrüßung wieder offline stattfindet, soll es Chat-Cafés geben, in denen Studenten ihre Fragen stellen können.

In diesem Jahr teilten die Erstis per Chat mit, welchen Studiengängen sie angehören, sie fragten nach Whatsapp-Gruppen und danach, wie viele Präsenzveranstaltungen es geben wird. Sie suchten Kontakt. „Vernetzen Sie sich, suchen Sie Freunde“, appellierte Koch an die Studenten. Doch wie in Zeiten von Abstandsregeln und einem Hochschulbetrieb, der weitgehend ins Internet verlegt wurde?

Es wird einzelne Präsenzveranstaltungen für Erstsemester geben

Koch sagte: „Auch wenn wir ein Online-Semester haben, wird es für die Erstsemester besondere Präsenzformate geben, damit diese Gruppe sich gut einfinden kann.“ Aber es werde bei einigen wenigen Veranstaltungen bleiben. Es gebe allerdings Chatgruppen in den einzelnen Studiengängen und den Studenten werde kostenfrei ein Messengerdienst und Software für Videokonferenzen zur Verfügung gestellt. Zudem, so Knut Baumann, Vizepräsident für Studium und Lehre, sollten die Studenten die Einführungsveranstaltungen der jeweiligen Fachgruppen nutzen. Auch die fänden unter Einhaltung der Abstandsregeln statt.

Baumann warb für Verständnis, dass die Hochschule einiges strenger umsetze als beispielsweise die Schulen: „Studierende und Mitarbeiter der Hochschule machen rund zehn Prozent der gesamten Bevölkerung Braunschweigs aus.“ Das normale Hochschulleben mit vielen Kontakten, beispielsweise mit Vorlesungen im Audimax mit 700 Menschen, dem Essen in der Mensa und dem Lernen in der Bibliothek, biete einen Nährboden für das Virus. Und so seien die Lernplätze in der Bibliothek beispielsweise von 1000 auf 250 reduziert worden.

Den Campus per App erkunden – Rallye findet individuell statt

Dass dennoch viel Mitbestimmung stattfinden kann, machten auch der Sandkasten der TU Braunschweig und der Allgemeine Studierenden-Ausschuss im Begrüßungsvideo deutlich. Dass die Studenten den Campus auch virtuell erkunden können, hat das Projekthaus, das Projekte mit thematischer Reichweite für die gesamte TU Braunschweig umsetzt, ermöglicht. Es hat eine Rallye umgesetzt, mit der die Studenten per App individuell den Campus erkunden können.

Zu dieser Rallye konnten sich die Studenten dann auch aufmachen, nachdem im Video auf dem Youtube-Kanal mit Filmschnipseln die Laola-Welle nachgestellt wurde und Koch im Stadion das Semester mit der Trillerpfeife angepfiffen hat. Ab ins hybride Online-Präsenz-Semester, zu dem der Wahlspruch der TU-Gründerväter „nec aspera terrent“ durchaus passt. Koch: „Das heißt so viel wie: Widrigkeiten schrecken uns nicht. Es lohnt sich, kontinuierlich an Dingen weiter zu arbeiten.“ Und sich eben nicht abschrecken zu lassen – weder von Corona noch von Klausuren.