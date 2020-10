Refugium in Braunschweig: Zwischen Abschiebung und Einbürgerung

Wenn es in Braunschweig um Flüchtlings- und Migrationsberatung geht, dann ist der Verein Refugium seit vielen Jahren eine wichtige Anlaufstelle. Die Flüchtlingshilfe wurde 1986 von Ehrenamtlichen gegründet und ist auch im Landkreis Helmstedt und Landkreis Wolfenbüttel aktiv. In der Migrationsberatung arbeiten zurzeit fünf hauptamtliche Migrationsberaterinnen und -berater. Wie sich die Arbeit in den vergangenen fünf Jahren – also seit der Hochphase des Flüchtlingszuzugs – verändert hat, erläutern Geschäftsführerin Madina Bertling und Migrationsberaterin Anna Dempewolf.

Frau Bertling, Frau Dempewolf, 2015 hatte der Verein wahrscheinlich so viel zu tun wie noch nie.

Anna Dempewolf: Das ist richtig. Ab Mitte 2015 berieten wir allein im Braunschweiger Büro pro Tag und Beraterin und Berater cirka 20 bis 25 Personen. Viele Fragen bezogen sich auf den Ablauf des Asylverfahrens, ab wann sie arbeiten dürfen und wann sie ihre Familien nach Deutschland holen könnten. Diese Fragen ließen sich relativ schnell beantworten.

Inzwischen kommen deutlich weniger Menschen nach Deutschland und Braunschweig. Ist es bei Ihnen ruhiger geworden?

Madina Bertling: Nein. Die Anzahl der Beratungsgespräche ist immer noch hoch. Es gibt viele Menschen, die 2015/2016 hier angekommen sind, die immer noch Unterstützung brauchen. Die Anfragen bezüglich Arbeitsmarktintegration sind deutlich gestiegen. Es kommen regelmäßig neue Ratsuchende zu uns, zum Beispiel über Zuweisungen des Landes nach Braunschweig und über Familiennachzüge, aber auch Menschen, die soeben direkt in Braunschweig angekommen sind. Was wir in den Gesprächen wahrnehmen ist, dass viele Fragestellungen komplexer und schwieriger geworden sind, so dass die Arbeitsbelastung seit 2015 anstiegen ist und bis heute anhält.

Mit welchen Anliegen kommen die Flüchtlinge aktuell zu Ihnen?

Anna Dempewolf: Die meisten Beratungsgespräche bewegen sich im Bereich Sozial- und Aufenthaltsrecht. Ein junger Geflüchteter möchte zum Beispiel eine Ausbildung beginnen, bekommt aber keine Arbeitserlaubnis, weil seine Identität noch nicht geklärt ist. Allerdings hat er keine Verwandten beziehungsweise Kontakte in seinem Heimatland, was es unglaublich schwer oder unmöglich macht, eine Geburtsurkunde zu erhalten. In diesen Fällen ist die Lage leider schwierig, das Gesetz wurde vor Kurzem verschärft: Ohne Ausweispapiere gibt es kaum eine Möglichkeit, eine Arbeitserlaubnis zu erlangen – damit haben die Menschen hier keine Perspektive. Wir versuchen trotzdem zu helfen, etwa bei der Kontaktaufnahme mit Botschaften und mit Vertrauensanwälten in der Heimat, die eventuell Papiere besorgen können.

Madina Bertling: Es gibt auch Fälle, in denen das Asylverfahren unanfechtbar negativ abgeschlossen ist. Wenn der Schutzsuchende aber seit Jahren hier ist und sich super integriert hat, gibt es auch alternative Möglichkeiten, bleiben zu dürfen. Ein wichtiger Partner ist zum Beispiel dabei die Niedersächsische Härtefallkommission, die in solchen Fällen mitentscheidet.

Anna Dempewolf: Ein weiteres großes Thema ist der Familiennachzug. Diese Verfahren ziehen sich mitunter über Jahre hin. Das ist problematisch, weil von den Menschen hier Integration erwartet wird. Aber zu arbeiten, Deutsch zu lernen und ein Leben hier aufzubauen ist schwer, wenn man Angst um seine Familie hat.

Madina Bertling: Zugleich gibt es aber auch positive Beratungsthemen – zum Beispiel rund um unbefristete Aufenthaltstitel und Einbürgerungen. Anerkannte Flüchtlinge können nach drei Jahren (bei besonderen Integrationsleistungen wie C1-Sprachkenntnisse in Deutsch) beziehungsweise nach fünf Jahren einen unbefristeten Aufenthalt, die Niederlassungserlaubnis, erhalten.

Eine Einbürgerung ist nach acht Jahren Aufenthalt möglich, wenn man bestimmte Voraussetzungen erfüllt: unter anderem gesicherter Lebensunterhalt, keine Straftaten, gute Deutschkenntnisse. Die Frist verkürzt sich auf sieben Jahre bei anerkannten Geflüchteten, wenn man einen Integrationskurs abgeschlossen hat, und auf sechs Jahre, wenn man zusätzlich besondere Integrationsleistungen vorweisen kann. Einige der Schutzsuchenden, die 2015 gekommen sind, machen sich jetzt auf den Weg zur Niederlassungserlaubnis und bereiten sich auf die Einbürgerung vor.

Ist Braunschweig mit Blick auf die Integration gut aufgestellt?

Anna Dempewolf: Es existiert eine intensive Vernetzung der vielen Beratungsstellen und Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Vieles geht Hand in Hand. Das ist gut und hilfreich.

Es gibt aber leider Lebensbereiche, in denen Menschen mit Flucht oder Migrationsgeschichte vor Herausforderungen stehen und auch individuell, strukturell oder institutionell diskriminiert werden. Viele der Ratsuchenden erleben Benachteiligungen – beispielsweise bei der Arbeitsplatz- oder Ausbildungsplatzsuche, auf dem Wohnungsmarkt oder bei Ämtern und Behörden, aber auch im Alltag. Besonders die systematische Benachteiligung von Geflüchteten auf dem Wohnungsmarkt, einer der zentralen Lebensbereiche, hindert die Menschen daran, eine dauerhafte Bleibe in Braunschweig zu finden.

Beeinträchtigt Corona Ihr Beratungsangebot?

Madina Bertling: Ja! Seit Beginn der Pandemie können wir nicht mehr so viele Beratungen vor Ort anbieten wie zuvor. Eigentlich steht unsere Tür immer offen, damit Ratsuchende jederzeit kommen können. Das ist wichtig, weil zum Beispiel die Klagefristen im Asylverfahren manchmal sehr kurz sind. Aber viele unserer Büroräume sind einfach zu klein. Wir haben extra einen Arbeitsplatz geschaffen, der das Ansteckungsrisiko sowohl für die Ratsuchenden als auch für die Beraterinnen und Berater auf ein Minimum reduziert. Durch eine Plexiglastür getrennt haben Ratsuchende sowie Beraterinnen und Berater keinen direkten Kontakt zueinander, können sich jedoch sehen und im persönlichen Gespräch Lösungen für individuelle Angelegenheiten finden.

Aus Sicht des Vereines darf im Bereich der Migrationsberatung niemand aufgrund der Pandemie zu kurz kommen. Besonders Personen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus benötigen mehr denn je uneingeschränkten Zugang zu aktuellen Informationen im Bereich Aufenthalts- und Sozialrecht sowie Hilfeleistungen. Wir wollen bei unserer Arbeit niemanden zurücklassen. Wir ermöglichen zurzeit natürlich verstärkt telefonische Beratung, aber das ist oft schwieriger und zeitaufwendiger. Darüber hinaus ist die Arbeit unserer Ehrenamtlichen durch Corona beeinträchtigt.

Welche Aufgaben übernehmen die Ehrenamtlichen?

Anna Dempewolf: Wir haben rund 30 Ehrenamtliche im Verein: Sie bieten zum Beispiel Deutschkurse und Bewerbungstrainings an, begleiten Ratsuchende zu Behördenterminen, helfen beim Dolmetschen oder Ausfüllen amtlicher Formulare. Wir sind sehr dankbar, dass sich so viele Braunschweigerinnen und Braunschweiger mit und ohne Flucht- und Migrationsbiografie in unserem Verein aktiv engagieren und uns ehrenamtlich bei unserer Arbeit unterstützen. Ohne sie wäre vieles nicht möglich.

Madina Bertling: Besonderer Dank geht auch an unsere Mitglieder und Spenderinnen und Spender. Der Verein ist enorm auf Mitgliedsbeiträge und Spenden angewiesen und freut sich über jede finanzielle Unterstützung, um die Arbeit fortzuführen.

Welchen Wunsch haben Sie an die deutsche Flüchtlingspolitik?

Madina Bertling: Mehr Solidarität bei der Aufnahme von Geflüchteten, europaweit. Schutzsuchende müssen ihr Recht wahrnehmen können, einen Asylantrag zu stellen. Stattdessen geschehen an den Außengrenzen von Europa massive Menschenrechtsverletzungen.

Anna Dempewolf: In den letzten Jahren wurde verpasst, die Bevölkerung ausreichend aufzuklären. Stattdessen wurden – insbesondere von bundespolitischer Seite – Ängste geschürt. Hier sehen wir uns auch in der Verantwortung, über Vorträge und Workshops zum Beispiel in Schulen, Vereinen und Kirchengemeinden Zusammenhänge zu erklären, um Solidarität und Empathie zu stärken. Nur so wächst Vertrauen und Ängsten kann entgegengewirkt werden.

Fakten rund um Flucht und Asyl

Bei jedem Asylantrag prüft das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, ob eine der vier Schutzformen vorliegt: Asylberechtigung, Flüchtlingsschutz, subsidiärer Schutz oder ein Abschiebungsverbot.

Asyl erhalten Menschen, wenn sie aus politischen Gründen verfolgt werden. Flüchtlingsschutz greift auf Basis der Genfer Flüchtlingskonvention auch bei der Verfolgung durch nichtstaatliche Akteure ein. Der subsidiäre Schutz kommt zum Zuge, wenn weder Flüchtlingsschutz noch Asyl gewährt werden können, aber im Herkunftsland ernsthafter Schaden droht, etwa durch Krieg oder Folter. Wenn auch subsidiärer Schutz nicht greift, kann unter Umständen ein Abschiebungsverbot erteilt werden, zum Beispiel dann, wenn sich schwerwiegende Erkrankungen durch eine Rückführung stark verschlimmern würden.

Diese Aufenthaltstitel sind befristet, können aber verlängert werden. Die Beantragung eines unbefristeten Aufenthaltstitels ist frühestens nach drei Jahren, gewöhnlich aber erst nach fünf Jahren möglich.

Wenn keine der vier Schutzformen vorliegt, müssen die Menschen freiwillig ausreisen oder sie werden abgeschoben. Eine Abschiebung kann vorübergehend ausgesetzt werden, wenn sie nicht möglich ist, zum Beispiel wegen fehlender Papiere: Die Menschen erhalten dann eine Duldung. Unter bestimmten Voraussetzungen bietet auch eine langfristige Integration in Arbeit oder Ausbildungsplatz eine Aufenthaltsperspektive.

Rund 1300 Flüchtlinge hat das Land der Stadt Braunschweig seit 2016 zur Unterbringung zugewiesen. Bei den rund 600 Geflüchteten, die zurzeit in den städtischen Unterkünften und dezentralen Wohnungen leben, laufen die Asylverfahren aktuell noch in 161 Fällen (Stand 31. Juli 2020). Weitere 36 Personen haben Flüchtlingsschutz erhalten, 33 subsidiären Schutz. Bei 37 Menschen liegt ein Abschiebeverbot vor, 127 haben eine Duldung und bei 190 Personen wurde der Asylantrag laut der Stadt abgelehnt.

Der Verein ist erreichbar unter info@refugium-bs.de. Infos: www.refugium-braunschweig.de

In unserer Serie „Fünf Jahre – Wir schaffen das“ beleuchten wir, wie es in der Stadt um die Integration steht.

Alle schon veröffentlichten Folgen der Serie finden Sie hier.