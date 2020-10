Eine Straßenbahn fährt in die Wendeschleife am Radeklint ein.

Das Rad, das am lautesten quietscht, wird geölt. Wissen wir von dem US-amerikanischen Humoristen Henry Wheeler Shaw (1818 - 1885). Das gilt auch für Braunschweigs Straßenbahnen. Am sogenannten Wendehals am Radeklint tun sie das, was sie nicht sollen. Sie quietschen.

Worum geht es? Seit Monaten, berichtet entnervt ein Anwohner, entstünden beim Durchfahren der Bahnen laute Quietsch bzw. Pfeifgeräusche. Beschwerden hätten offensichtlich dazu geführt, dass die Schienen von Serviceteams gefettet werden, was aber meist nicht mal einen Tag Erfolg bringe. „Speziell am Wochenende, wenn der Straßenverkehr auf dem Radeklint sich beruhigt, ist es in meinen Augen ein Unding, dass ausgerechnet die Braunschweiger Verkehrs-GmbH dort permanent Lärm verursacht“, schreibt uns Kai Uwe Nitsch. Auch Lärmschutz sei Umweltschutz. OB Ulrich Markurth habe einmal im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Fahrplans der Verkehrs-GmbH davon gesprochen wie „innovativ uns zukunftsorientiert“ sich das Unternehmen präsentiere. „Hier am Radeklint fühle ich mich eher wie in den Fünfzigern, da wären quietschende Straßenbahnen normal gewesen.“ Was sagt die Verkehrs-GmbH? Dass Fahrzeuge in der Kurve der Wendeschleife Radeklint quietschen, sei der Verkehrs-GmbH bekannt, sagt Sprecherin Maike Schulz. „Vor allem weil die Schienen dort nah an den Wohngebäuden verlaufen, bedauern wir die mögliche Störung sehr.“ Um das Quietschen zu beheben, habe die Verkehrs-GmbH am Radeklint eine Kurvenschmieranlage verbaut. „Diese gibt biologisch abbaubares Fett ab, um die Reibung zwischen den Schienen und den Reifen der Straßenbahn zu mindern.“ Ob die Reifen quietschen, sei aber auch witterungsabhängig. „Mitunter schmieren Mitarbeiter die Schienen zusätzlich händisch.“